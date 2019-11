Climatizzazione, arrivano le Guide di Mce Lab

Riutilizzare l’energia termica per climatizzare casa e avere acqua calda. Oppure ridurre il ricorso alle fonti fossili. Questi e altri obiettivi sono al centro di MCE Lab, piattaforma di MCE, Mostra Convegno Expocomfort dedicata ai temi dell’innovazione, dell’efficienza energetica, della sostenibilità ambientale, delle energie rinnovabili, della climatizzazione e del design, offre nuovi servizi a cura del board di esperti, con consigli, tecnologie innovative, aggiornamenti sugli incentivi e su tutto quanto un cittadino responsabile e consapevole deve sapere per una casa realmente efficiente.

Secondo una recente ricerca di Emg Acqua, solo un italiano su quattro conosce le fonti rinnovabili, il 20,2% dei possessori di un impianto fotovoltaico non sa di poter immettere in rete l’energia prodotta in surplus, per il 63,4% il fattore determinante per l’adozione di un impianto domestico è la chiarezza delle informazioni.

MCE Lab nasce come sezione del sito di MCE, interamente dedicata alla divulgazione delle informazioni sullo sviluppo delle tecnologie e delle loro opportunità, e si avvale di un comitato scientifico costituito dalle più autorevoli realtà istituzionali del settore fra le quali il Politecnico di Milano e le associazioni del settore.

Il percorso editoriale di MCE Lab è già iniziato con la Guida pratica su come migliorare l’efficienza energetica negli edifici residenziali, pensata per dare indicazioni utili, pratiche, rigorose ma facilmente comprensibili, e con informazioni sulle figure professionali a cui rivolgersi per avere il supporto per poterle attuare a casa propria. La piattaforma si svilupperà nei prossimi mesi con nuovi materiali, le cui prossime uscite riguardano una guida sulle biomasse in ambito residenziale per aiutare il lettore a trovare la soluzione più adatta alla casa, scegliendo la giusta combinazione fra tradizione, tecnologie innovative, sicurezza e funzionalità dell’installazione, una guida agli adempimenti per la gestione degli impianti termici residenziali: riepilogherà in modo logico quali sono gli adempimenti relativi ai differenti tipi di impianto termico che si può avere a casa (dalla caldaia alle canne fumarie, alle pompe di calore), una guida agli incentivi per aiutare il cittadino a capire come possa migliorare il proprio comfort abitativo, abbassare l’inquinamento e risparmiare subito e negli anni e una guida alla tecnologia a idrogeno in ambito residenziale: la rivoluzione del futuro dell’energia, capace di abbattere quasi totalmente l’inquinamento ambientale dovuto all’utilizzo di carburanti fossili.