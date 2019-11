Anche Cariplo Factory nell’innovation district Mind

A Milano nasce l’Innovation District, che prende il nome di Mind. Il progetto ha visto già l’adesione di 55 aziende, tra le quali Cariplo Factory. Si tratta du un sistema di Lendlease nell’ex area Expo. In particolare, Cariplo Factory è nata nel 2016 per volontà di Fondazione Cariplo, e ha dato vita a oltre 20 programmi di innovazione, per un totale di circa 400 iniziative e oltre 14 mila job opportunities create.

Nella fase esecutiva del progetto Cariplo Factory sarà l’ideatore e il gestore dei programmi di innovazione che verranno realizzati all’interno del distretto Mind, che vuole diventare un punto di riferimento per la crescita e l’innovazione del sistema Paese.