AdeKoll, gli adesivi cementizi per piastrellature ad alte prestazioni

AdeKoll è la linea di adesivi cementizi Cugini ad alte prestazioni professionali, ideale per piastrellature ceramiche a pavimento e parete, sia in ambienti esterni che interni.

Della linea AdeKoll fanno parte:

– AdeKoll AS20 Super Flex: adesivo cementizio ad alte prestazioni, per la posa di piastrelle ceramiche, sia in ambienti interni che esterni, con tempo aperto prolungato e scivolamento verticale nullo, disponibile in grigio e bianco

– AdeKoll AS10 Super Fix: adesivo cementizio per la posa di piastrelle ceramiche di medio formato idoneo per uso interno ed esterno, a scivolamento verticale nullo, disponibile in grigio e bianco

– AdeKoll AS100 Extra Flex: adesivo cementizio ad alte prestazioni, deformabile, per la posa di piastrelle ceramiche di grande formato, sia in ambienti interni che esterni, con tempo aperto prolungato e scivolamento verticale nullo, disponibile in grigio e bianco

Utilizzando in abbinamento AdeKoll AS10 Super Fix e Latex S2 è possibile ottenere un adesivo altamente deformabile di classe C2E S2, idoneo per uso interno ed esterno.

Completano la gamma gli impermeabilizzanti a base cementizia:

– FlexiMix Bicomponente: guaina cementizia elastica, bi-componente, a base di malta cementizia e resina elastomerica

– FlexiMix Monocomponente: rivestimento impermeabile monocomponente in polvere bianco, a base di leganti cementizi e resina polimerica, per impermeabilizzazioni flessibili e per la protezione del calcestruzzo

– FlexiMix Osmo: malta cementizia osmotica per l’impermeabilizzazione di manufatti in muratura, calcestruzzo o cemento armato, in presenza d’acqua con spinta positiva o negativa

Per una maggiore protezione dei prodotti, Cugini sceglie sacchi di carta con il trattamento idrofobico MoistShield che offre una maggiore resistenza alle intemperie e all’umidità. I sacchi sono inoltre dotati di una particolare valvola che limita al minimo le perdite di materiale durante la movimentazione.