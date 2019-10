La scuola efficiente di Caravaggio arriva al Parlamento europeo

Un profondo rinnovamento energetico degli edifici storici, pubblici e condomini è possibile: sta già avvenendo in gran parte d’ Europa. E martedì 8 ottobre per questo sarà celebrato il Renovate Europe Day 2019, con un grande convegno a Bruxelles e la mostra Deep energy renovation: already all around us, visitabile per tutta la settimana presso la sede del Parlamento. La mostra raccoglie esempi di alcuni dei più importanti progetti di risanamento energetico di tutta Europa. Tra questi, spicca una realizzazione italiana d’eccellenza nel settore educativo: la Scuola Primaria Statale di Masano, piccola frazione rurale del comune di Caravaggio, in provincia di Bergamo.

Si tratta di una scuola modello, ristrutturata nel 2017 secondo il programma Multi Comfort di Saint-Gobain, un sistema ideato per realizzare edifici in grado di garantire l’equilibrio ottimale tra efficienza energetica, comfort e sostenibilità ambientale.

Saint-Gobain, leader mondiale dell’edilizia sostenibile, presente in Italia dal 1889, ha affiancato il Comune di Caravaggio nella riqualificazione dell’edificio.

La scuola era stata chiusa nel 2014 per carenze di natura strutturale, costringendo gli alunni a fare lezione altrove. Avviata la ristrutturazione dell’edificio, il Comune si è rivolto a Saint-Gobain, presente sullo stesso territorio comunale dal 1961 con l’importante stabilimento produttivo Saint-Gobain Isover di Vidalengo, per chiedere un supporto nella fornitura di alcuni materiali.

Saint-Gobain ha deciso di andare oltre la richiesta del Comune, fornendo anche consulenza tecnica in fase di progettazione e di cantiere. È stata quindi avviata una vera e propria partnership pubblico-privato che ha trasformato l’edificio nella prima scuola Multi Comfort d’Italia.

La scuola, che si sviluppa su due piani e dispone di cinque aule e di due ambienti destinati rispettivamente agli insegnanti e ad attività multidisciplinari, è oggi un prototipo della scuola ideale come sistema costruttivo e abitativo. Grazie all’innovativo programma di Saint-Gobain di soluzioni integrate all’insegna del comfort a 360°, l’edificio gode di: comfort termico, in virtù dell’isolamento delle pareti, della copertura e delle finestre; comfort acustico, garantito dall’uso di specifici materiali isolanti nei muri perimetrali (rispetto ai rumori esterni), nelle pareti interne (isolando una classe dall’altra) e di pannelli fonoassorbenti (per limitare il fastidioso effetto di rifrazione del suono all’interno dell’edificio stesso); comfort visivo, attraverso l’uso di vetri speciali che permettono alla luce di filtrare con la massima naturalità; comfort legato alla qualità dell’aria interna, con l’utilizzo di intonaci e idropitture che limitano al massimo l’emissione di sostanze volatili nocive

Commenta Gaetano Terrasini, amministratore delegato di Saint-Gobain Ppc Italia, ha così commentato: “Produciamo e distribuiamo materiali e soluzioni pensati per il benessere di ciascuno e per il futuro di tutti. Siamo sempre favorevoli a mettere le nostre competenze a disposizioni di progetti che impattano positivamente sulla società civile, come nel caso di questa scuola che ha restituito ai bambini di Masano un luogo per crescere ed imparare in un contesto costruttivo ideale. Siamo poi estremamente orgogliosi che la realizzazione sia stata scelta per questo importante appuntamento europeo”.

L’obiettivo della settimana del rinnovamento energetico è comunicare i benefici connessi alla ‘deep renovation’. Spesso sentiamo dire che raggiungere certi livelli di performance elevati è impossibile: l’esibizione vuole dimostrare proprio il contrario e passare il messaggio che il rinnovamento energetico porta con sé un miglioramento della qualità della vita. I visitatori della mostra avranno l’occasione di seguire un percorso dove, tramite pannelli, vivranno la giornata tipo di una persona all’interno di molteplici edifici: la scuola, l’ufficio, il mercato, la biblioteca, la casa, il cinema, la palestra.