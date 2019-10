Le soluzioni isolanti Brianza Plastica a prova di Leed

Le soluzioni per l’isolamento termico di Brianza Plastica contribuiscono all’ottenimento di crediti e prerequisiti nel sistema di certificazione LEED V4. Sistema volontario per la progettazione, costruzione e gestione di edifici sostenibili, applicato in oltre 140 Paesi nel mondo, lo standard LEED promuove un approccio globale alla sostenibilità, riconoscendo e premiando le performance dell’edificio nel suo complesso.

Il protocollo LEED è basato sull’attribuzione di crediti e prerequisiti per sei diverse aree:

1. Localizzazione e trasporti

2. Siti sostenibili

3. Gestione delle acque

4. Energia e Atmosfera

5. Materiali e risorse

6. Qualità dell’aria interna

7. Regionalità e Innovazione nella progettazione

Sono stati sottoposti a valutazione i prodotti Brianza Plastica della gamma di termoisolanti in poliuretano Isotec e i prodotti in polistirene espanso estruso XRoof, Elyfoam e Bripan X-Tile, mappati dall’ente di certificazione QualityNet, in relazione a tre aree:

• Energia e Atmosfera (criteri EAp2, EAc2): i prodotti valutati hanno dimostrato la capacità di ridurre o contenere il fabbisogno energetico dell’edificio e minimizzare di conseguenza la qualità di gas serra emessi in atmosfera.

• Materiali e risorse (criteri MRc3, MRc4, MRc5), in virtù del basso impatto ambientale dei materiali che entrano all’interno del progetto edilizio e la minimizzazione dello smaltimento.

• Qualità dell’ambiente interno (criteri EQc1, EQc5, EQc9), in relazione alla qualità dell’aria interna, al comfort termico e acustico.

Grazie alle loro elevate proprietà termoisolanti, ai vantaggi della ventilazione in termini di comfort abitativo, al contenuto di materiale di riciclo impiegato e a una gestione responsabile e sostenibile del processo produttivo con un contenimento significativo di fabbisogno energetico e emissioni in atmosfera, i prodotti Brianza Plastica contribuiscono al conseguimento del punteggio di certificazione LEED V4 nei seguenti crediti:

• EAp2 Minimum Energy Performance – Requisiti minimi di prestazione energetica richiesti per l’edificio

• EAc2 Optimize Energy Performance – Miglioramenti di efficienza energetica dell’edificio

• MRc3 Building product Disclosure and Optimization – Sourcing of Raw Material – Approvvigionamento delle materie prime

• MRc4 Building product Disclosure and Optimization – Material Ingredient – Composizione dei materiali

• MRc5 Construction and Demolition Waste Management – Smaltimento dei rifiuti

• EQc1 Enhanced Indoor Air Quality Strategies – Miglioramento della qualità dell’aria interna

• EQc5 Thermal Comfort – comfort termico

• EQc9 Acoustic Performance – Performances acustiche

Infine ai prodotti mappati sono stati attribuiti dei Product Badge che rappresentano graficamente una sintesi dei crediti a cui i prodotti Brianza Plastica possono contribuire.