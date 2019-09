Hardware Forum e Bricoday 2019, tecnico e casa insieme per il mercato

Hardware Forum e Bricoday riconfermano la collaborazione per il 25 e 26 settembre 2019 a Milano, con l’obiettivo di potenziare l’appuntamento fieristico italiano del settore ferramenta e bricolage.

È tutto pronto per inaugurare l’edizione 2019, che sarà ancora più ricca di iniziative e di attività per il business, per un’offerta merceologica ancora più completa nelle diverse specializzazioni: ferramenta, utensileria, colore, giardinaggio, sicurezza, antinfortunistica, elettrico.

Hardware Forum, edizione dopo edizione, sta rafforzando la propria identità professionale di fiera della ferramenta, dal cuore italiano, ma perfettamente inserita nel network internazionale delle fiere tecniche di Koelnmesse per contribuire allo sviluppo di una cultura europea della ferramenta. Mentre Bricoday si è confermato il più importante evento b2b nel mondo bricolage.

La partecipazione è gratuita con registrazione obbligatoria. La registrazione a una delle due manifestazioni garantisce l’accesso anche all’altra ed è valida per entrambe le giornate.