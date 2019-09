Più concorrenza, mercato che cambia, tecnologia che rivoluziona la distribuzione: come sarà il negozio del futuro? Rispondere a questo interrogativo è centrale per le rivendite dell’edilizia. La bussola per orientarsi e scoprire nuove strade di business è il XII Convegno di YouTrade.

Il programma

Ore 9,30 – Registrazione e welcome coffee

Ore 10,00 – Saluti introduttivi e istituzionali

Virginia Gambino

Ore 10,20 – Il negozio del futuro

Ore 10,45 – La doppia congiuntura della distribuzione, chi va e chi no

Federico Della Puppa, coordinatore del Centro Studi YouTrade

Ore 11,15 – Come reinventare il business model della rivendita dei materiali edili, leve finanziarie e scelte di management

Alberto Bubbio, senior professor Liuc

Ore 11,45 – A che punto è la notte (la congiuntura dell’edilizia)

Federico Della Puppa, coordinatore del Centro Studi YouTrade

Ore 12,25 – YouTrade Awards, premiazione dei 10 top seller

Ore 13.15 – Light lunch

Ore 14,00 – Talk show: rivenditori e produttori a confronto

Ore 14,30 – Domande e risposte

Ore 15,00 – Workshop: La rivendita edile e l’e-commerce

Moderatore – Roberto Di Lellis, giornalista

Dagli scenari della congiuntura alle previsioni per il 2020, dall’organizzazione dell’e-commerce alle leve finanziarie che devono utilizzare le aziende: l’evento organizzato da Virginia Gambino Editore il 22 ottobre mattina al Palaexpo di Verona, che comprende un workshop pomeridiano, affronterà tutti i temi caldi per il mondo dell’edilizia.

Ma non solo: durante il convegno saranno anche premiati i 10 top seller della distribuzione edile. Chi saranno i prescelti a ricevere gli YouTrade Awards 2019? Non perdetevi questo evento.