C’è una strada che gli italiani stanno per imboccare, e non si tratta di quella che porta al mare. È la strada della sostenibilità, del rispetto per l’ambiente, della sicurezza: spesso inconsapevolmente, tutti siamo sempre più indirizzati su questo percorso virtuoso. È un cammino reso necessario dai nuovi standard di sicurezza e dal progressivo esaurimento delle risorse e anche le imprese adeguano la filosofia a questo nuovo paradigma. Ma c’è chi ci arriva prima e chi dopo. Uno di quelli che ha deciso di sintonizzarsi sulla nuova onda verde è Mirco Pegoraro, amministratore delegato di Geoplast, azienda che ha indicato come linee guida la resilienza e l’equilibrio ambientale. Un impegno forte, che è raccontato nella storia di copertina del nuovo numero di YouTrade.

Accanto a questo caso aziendale particolarmente significativo, la rivista edita da Virginia Gambino Editore si occupa di una storia di stretta attualità: la legge definita Sblocca Appalti. Un provvedimento atteso, invocato ma, forse, con troppe aspettative. Nelle maglie del testo di legge, infatti, si nascondono nodi che hanno fatto dire a qualcuno che ora occorre qualcosa che sblocchi lo Sblocca Appalti. Vedremo. A questo tema caldissimo, in ogni caso, è dedicato un lungo articolo.

Legati all’operatività di chi lavora nell’edilizia sono, invece, approfondimenti dedicati a materiali e soluzioni chiave: i controsoffitti, il drenaggio e il trattamento delle superfici. Novità, prodotti, tecniche di lavorazione sono descritti con una serie di servizi speciali. Da sottolineare anche la sezione YouTrade Casa, che su questo numero è dedicata all’ambiente bagno, anche questo avviato a una cura green. E, poi, articoli che riguardano imprese, rivendite, rubriche… Non perdetevi questo numero di YouTrade.