Speciale trattamento superfici: a tutta resina con Sivit

Se una finestra è rotta, presto si romperanno anche gli altri vetri. La metafora serve a Sivit per ribadire un concetto di buonsenso che non tutti ricordano: nel mondo lavorativo un ambiente curato è un luogo dove non solo si vive meglio, ma si produce di più. Un aspetto che l’azienda di Torino conosce bene, visto che ha l’obiettivo di fornire funzionalità ed estetica grazie ai pavimenti in resina. Insomma, la superficie non va considerata in modo superficiale: per esempio, è fondamentale per ambienti come quelli dell’industria meccanica, elettronica, alimentare, per i locali utilizzati da attività tipiche del terziario, come magazzini e autorimesse, per parcheggi, centri commerciali e ipermercati. Ma si potrebbe aggiungere anche per ambienti residenziali curati da un architetto particolarmente creativo.

Caratteristiche tecniche

Ma non si tratta solo di estetica: la pavimentazione, oltre alle caratteristiche normalmente richieste, come la resistenza meccanica e all’usura, deve offrire anche qualità di carattere funzionale. Per esempio, la resistenza all’aggressione da sostanze chimiche, la facilità di pulizia, l’impermeabilità, l’assenza di polveri e, in casi particolari, la capacità di dissipare cariche elettrostatiche. Tutte prestazioni che possono essere garantite dai rivestimenti in resina, un materiale che può essere applicato su sottofondi cementizi, piastrelle o altre vecchie pavimentazioni in resina. Un altro aspetto importante offerto da questo materiale è la possibilità di partire dal sottofondo esistente senza prevederne lo smantellamento: questo consente di ridurre drasticamente i tempi di realizzazione e, molto spesso, anche i costi di posa in opera. Sivit è una delle aziende di riferimento nel panorama nazionale per quanto riguarda i pavimenti in resina.

Nata nel 1974 a Torino, l’azienda piemontese da sempre si occupa di produzione e vendita di formulati in resina per pavimenti. Operando nell’ambito della cultura industriale dell’area torinese, Sivit ha inizialmente sviluppato prodotti e cicli particolarmente idonei per l’industria metalmeccanica. Vanta diverse certificazioni (Qualità ISO 9001, Ambiente ISO 14001, Salute e Sicurezza sul Lavoro OHSAS 18001) che consentono all’azienda di restare al passo con un mercato sempre più competitivo ed esigente, offrendo nel contempo ai clienti le migliori garanzie in termini di qualità di prodotto, di processo e di attenzione all’ambiente.

Corsi e assistenza

Il materiale in resina è prodotto nello stabilimento di Torino, dove c’è particolare attenzione, impegno e risorse per ricerca e sviluppo e controllo qualità, oltre alle tematiche di impatto ambientale. Grazie a questi sforzi, Sivit è in grado di produrre resina per rivestire circa 1 milione di metri quadri di pavimenti all’anno. Un aspetto importante riguarda la formazione dei posatori, che devono avere una preparazione specifica sulla preparazione del fondo, sulla posa del materiale e sulla manutenzione delle superfici, in modo da essere in grado di offrire un servizio altamente qualificato di applicazione e assistenza.

Allo stesso modo anche i progettisti devono essere seguiti in un percorso di formazione e di confronto, affinché giungano a conoscere e ad apprezzare le caratteristiche della resina, che poco sono assimilabili a quelle che offrono altre tipologie di finitura, soprattutto per quando riguarda gli aspetti applicativi. Per fare fronte a queste esigenze, Sivit organizza a Torino corsi di aggiornamento, rivolti a professionisti del settore, quali architetti, ingegneri, progettisti e al mondo degli applicatori e dei rivenditori.