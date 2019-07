Siglato l’accordo tra Hardware Forum e That’s Mobility 2019

La fiera della ferramenta e la Conference&Exhibition dedicata alla mobilità elettrica si alleano. Nasce così un accordo strategico fra Hardware Forum 2019 e That’s Mobility, le due manifestazioni in programma dal 25 al 26 settembre 2019 su due diversi livelli di un unico padiglione del MICO Centro Congressi di Fiera Milano. L’obiettivo? Allargare il coinvolgimento di visitatori professionali sinergici ad entrambe le manifestazioni, dal professionista del comparto elettrico e domotica, al progettista e installatore elettrotecnico.

L’accordo siglato a Milano tra la fiera della ferramenta firmata Koelnmesse e la manifestazione organizzata da Reed Exhibitions Italia in partnership con l’Energy&Strategy Group del Politecnico di Milano, ha l’obiettivo di sviluppare un appuntamento di attrazione ancora maggiore su quanto di più̀ innovativo è disponibile nel mercato del comparto elettrico e della distribuzione utensileria e ferramenta.

«La collaborazione tra Koelnmesse Italia e Reed Exhibitions Italia siglata oggi rappresenta un traguardo importante e un ulteriore elemento di valore nei contenuti e nell’organizzazione delle manifestazioni in programma a Milano», conferma Thomas Rosolia, amministratore delegato di Koelnmesse Italia.

«Siamo molto soddisfatti di questo accordo», dichiara Massimiliano Pierini, managing director di Reed Exhibitions Italia. «Che sono sicuro sarà in grado di creare una proficua sinergia fra le due manifestazioni e contribuire a sviluppare nuove opportunità di contatto per tutti i nostri interlocutori».

Un accordo per più contenuti

Nello specifico, Hardware Forum, attraverso una ricca proposta di esposizione, convegni e attività live, coinvolgerà il proprio target di riferimento professionale rappresentando l’appuntamento di incontro e confronto della distribuzione utensilerie e ferramenta italiano ed internazionale, off e online. Mentre la seconda edizione di That’s Mobility offrirà non solo una vetrina sulle tecnologie per una mobilità elettrica sempre più smart, interconnessa e in grado scambiare energia, ma anche momenti specifici di approfondimento sul futuro del mercato, su nuove professionalità e competenze richieste a tutti gli attori del settore.

Cresce, dunque, la proposta di contenuti che contribuirà ad attirare un’offerta merceologica ancora più completa nei padiglioni di MICO Fiera Milano: ferramenta, utensileria, colore, giardinaggio, sicurezza, edilizia, antinfortunistica, elettrico e termoidraulica. Non solo Hardware Forum offrirà al visitatore la più ricca vetrina di prodotti nel comparto, ma anche un’esperienza inedita per progettare il futuro della propria attività e cogliere le opportunità di business disponibili oggi sul mercato.

Hardware Forum e That’s Mobility 2019

Dove: MI.CO. Milano Congressi

Quando: 25 – 26 settembre 2019