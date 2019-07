È rosa o azzurra la camera da letto degli italiani

Di che colore è il sonno degli italiani? Più spesso è rosa o azzurro. Lo indica la ricerca Gli stili emotivi dell’abitare promossa da Sigma Coatings, brand di PPG Univer Spa, azienda di pitture per edilizia. Secondo l’indagine per l’88% la serenità è la sensazione trasmessa dai colori preferiti per le camere da letto.

Il 12,1% degli italiani intervistati dichiara quindi di amare il rosa per la propria stanza, il 10,2% predilige l’azzurro, mentre il 9,7% il giallo. Tinte diverse tra loro, ma che hanno in comune il campo semantico delle emozioni che trasmettono, emozioni che riflettono perfettamente lo scopo della camera da letto, ossia una stanza pensata per la persona e il suo benessere.

Vediamo infatti che serenità (44%), calma (11%) e felicità (11%) sono le sensazioni che gli intervistati associano alla tonalità di rosa; ancora serenità (32%), tranquillità (23%) e calma (13%) sono invece le emozioni trasmesse dal coloreazzurro; il giallo, dal canto suo, porta agli italiani allegria (22%), calore (19%) e serenità (12%).