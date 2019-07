Angelo Fumagalli al piano alto di Anie AssoAscensori

Angelo Fumagalli, amministratore delegato e direttore generale di Schinlder Italia, sale al piano alto di Anie AssoAscensori, associazione dell’industria italiana degli ascensori e scale mobili che aderisce ad Anie Confindustria. L’associazione riunisce le aziende che operano nella progettazione, costruzione di impianti e componenti, installazione, riparazione e manutenzione di ascensori, montacarichi, scale e marciapiedi mobili, montascale e piattaforme elevatrici.

Nato a Bergamo nel 1960 e laureato in Ingegneria Nucleare presso il Politecnico di Milano, Angelo Fumagalli, dopo un’esperienza ventennale in Schneider Electric, è entrato in Schindler nel giugno 2009 con l’incarico di direttore operativo per il Nord Italia e poi Ceo. Il gruppo multinazionale svizzero ha 63mila dipendenti e un fatturato di circa 9,61 miliardi di euro ed è tra le società leader del settore a livello mondiale. Schindler Italia conta circa 1.500 dipendenti ed è presente con una rete capillare su tutto il territorio nazionale attraverso 32 tra filiali e uffici territoriali.

“Sono orgoglioso di poter assumere questo prestigioso incarico e spero di dare un contributo fattivo nei prossimi anni, proseguendo le iniziative che hanno contraddistinto l’associazione nel contesto nazionale e internazionale”, ha commentato Fumagalli. “È mia intenzione mantenere una continuità programmatica con la presidenza di Roberto Zappa. Anche per questo alcune cariche associative sono state confermate. D’altra parte, competenza ed esperienza possono risultare alleate vincenti per proseguire il lavoro già avviato e affrontare l’evoluzione legislativa e normativa in atto, oltre alle nuove sfide legate alla digitalizzazione”.

L’agenda dell’associazione per i prossimi mesi appare particolarmente ricca di appuntamenti: primo tra tutti il proseguimento del dialogo con i ministeri su temi particolarmente cari al settore e sui quali Anie AssoAscensori è direttamente coinvolta. Una su tutte quella dell’adeguamento della sicurezza del parco installato, anche in ottica di abbattimento delle barriere architettoniche e di raggiungimento di veri e propri standard di efficienza energetica.

Molte iniziative in corso riguardano direttamente l’attività associativa, il sostegno alle imprese e la promozione del comparto. In autunno è previsto, in occasione di un nuovo appuntamento con E2Forum LAB, un convegno dedicato allo sviluppo urbano e alle innovazioni del settore che completerà il ricco programma convegnistico promosso da Anie AssoAscensori. Queste iniziative si inseriscono nel pacchetto di attività di info-formazione rivolte agli addetti del settore, diventate nel corso degli anni un punto di forza dell’Associazione, grazie anche a sempre nuovi progetti editoriali.