Un successo la BigMat Bema Summer Expo

Oltre 1.200 presenze, più di 50 famiglie, oltre 1.500 panini, 900 calici di vino e prosecco, 200 gin tonic, 500 crepe. Durante la due giorni, del 10 e 11 maggio, organizzata da BigMat Bema, il Punto Vendita di Belpasso (Catania) si è trasformato in un luogo di incontro per i migliori produttori di materiali edili, per gli operatori del settore e, da quest’anno, anche per i privati che hanno potuto ammirare i trend e le novità nel campo delle ristrutturazioni o incontrare i professionisti del territorio per chiedere una consulenza.

«La terza edizione di Bema Summer Expo è andata oltre ogni nostra possibile aspettativa», commenta entusiasta Salvatore Belfiore, titolare di BigMat Bema. «Siamo molto contenti dei risultati registrati nei due giorni in termini di volume di affari ma ancora più importante siamo oltremodo soddisfatti di essere riusciti a creare un evento apprezzato dal pubblico e un’occasione di incontro tra aziende, professionisti e privati che hanno potuto così vedere e toccare con mano i prodotti e scoprire come possiamo supportarli nei progetti di ristrutturazione e di costruzione».

Sono state oltre 40 le aziende coinvolte – tra cui grandi marchi come Airbeton, Bosch, Celenit, Daliform, Geal, Gruppo Poron, Imer, Isolmant, Kapriol, Kerakoll, Leca, Montolit, Monier, Novellini, Profilitec, Scrigno, Sika, Spektra, Tyrolit, Ursa e Velux – che hanno proposto le ultime innovazioni prodotto, dal cartongesso alle finiture d’interno, dall’arredobagno all’isolamento termico/acustico e molto altro, insieme a promozioni e offerte commerciali dedicate.

Professionisti, artigiani, pittori, tecnici e progettisti, imprese edili e privati hanno ricevuto documentazione tecnica presso gli stand e hanno assistito a dimostrazioni live di posa o ancora hanno richiesto una consulenza su problematiche specifiche come è accaduto, ad esempio, nell’area H2O dove i tecnici hanno fornito consigli sugli interventi di impermeabilizzazione.

«Tutti i fornitori ci hanno segnalato ottimi risultati sia di richieste di preventivo sia di ordini», prosegue Belfiore, «e siamo lieti di vedere che la collaborazione con i nostri partner si sta sviluppando nella giusta direzione per poter affrontare al meglio il mercato».

Bema Summer Expo 2019 è sempre però anche sinonimo di divertimento, in perfetto spirito e gusto siciliano: molto apprezzate le degustazioni di vino di 10 cantine siciliane e l’eccellente street food. Piatto forte di quest’edizione è stato, inoltre, lo show cooking con Valeria Raciti, vincitrice dell’ultima edizione di MasterChef Italia e siciliana Doc.

Ogni partecipante è stato inoltre omaggiato di un regalo offerto da BigMat Bema e dai partner dell’evento: strumentazione tecnica per i professionisti ma anche gadget tecnologici, per il tempo libero o lo sport in famiglia, come spiega Salvatore Belfiore: «Abbiamo consegnato un regalo a tutti, perché ci teniamo che sia un momento amichevole e di divertimento oltre che di business. Bema Summer Expo è l’occasione per consolidare i rapporti con i clienti che da anni ci affidano i loro progetti; per avvicinarci ancora di più a chi, da quasi 25 anni ormai, ci dà fiducia riconoscendo in BigMat Bema un punto di riferimento per chi costruisce e ristruttura, e per conoscere chi ancora sta cercando un partner a cui affidare uno dei beni più preziosi: la propria casa».