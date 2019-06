Tra i premi di Porcelanosa anche l’aeroporto di Fiumicino

L’architettura del futuro vista da Porcelanosa, gruppo spagnolo della ceramica. È stato il tema dei Premio di Architettura e Interior Design, giunto alla dodicesima edizione, giunto a conclusione con la consegna dei riconoscimenti a Zalacaín LaFinca di Madrid, dove hanno partecipato oltre 430 ospiti, compresa una giuria composta da alcuni dei principali rappresentanti di architettura, design, gestione alberghiera e immobiliare a livello nazionale e internazionale come Abel Matutes, Beatriz Silveira, Carlos Valverde, Manuel Aires Mateus, Alejandro Zaera-Polo, Andrés Jaque e Kike Karasola.

“Molti pensano che l’unica quantificazione valida sia quella numerica, altri come Porcelanosa mettono l’accento sul valore umano, sui nomi e cognomi che danno movimento, colore, forma e vita a ciascun progetto, a ogni pezzo di questo puzzle di ceramica”, ha sottolineato nel discorso iniziale Monica Carrillo, presentatrice del galà con Michi Primo de Rivera.

Nel corso dell’evento, sono stati assegnati tre premi per il Miglior Design del Futuro nella categoria Studenti, Professionisti e Design dell’Anno, un Premio Speciale 2019, sette Menzioni Speciali e tre Premi Onorari.

Gli studenti del Master Bim in Gestione e Produzione di Progetti di Cice di Madrid, Sofía Pérez de Amezaga e Mikel Goñi di Los Arcos, hanno vinto il Future Design Award per la categoria Studenti con la proposta La Cantera: Naturaleza Humanizada (La Cava: Natura Umanizzata). Si tratta di una reinterpretazione degli stabilimenti retail con cave naturali come ispirazione. Una riflessione architettonica basata su linee terrene e spirituali in cui il “paesaggio diventa qualcosa di organico e disordinato. Un’apertura razionale, lineare e ordinata che mette il cielo in contatto diretto con i materiali più puri”, hanno spiegato gli stessi architetti del progetto.

Il Future Design Award nella categoria Professionisti è andato allo Studio Cimbra Arquitectos per il progetto El Niu (Il Nido). I suoi autori, Marar Nogueira, Pablo Rozadas, Mireia García, Raquel Toledo ed Efrén Blanco, hanno proposto uno spazio Food Court basato sull’esperienza del cliente e sulle forme, colori e texture che trova durante il suo viaggio. “El Niu si caratterizza come un pezzo centrale iconico dello spazio globale i cui due piani concatenano spazi di uso pubblico e relax. Inoltre, la sua facciata genera un ingresso e un’uscita permanenti di luce filtrata”, hanno riferito gli autori.

L’innovativa abitazione Gom, una locanda di fronte al mare a la Gomera di Ángel Fito Estudio ha vinto due premi. Il primo di questi è stato il miglior Design of the Year, in cui l’uso e l’esecuzione del progetto sono stati valutati attraverso l’attenta selezione dei materiali di Porcelanosa Grupo. Il secondo premio, lo Special Prize 2019, consistente in un viaggio a Parigi per visitare la fiera Maison&Object e il negozio/studio di Porcelanosa Grupo.

Il rispetto per l’ambiente, gli edifici inclusivi e i materiali eco-sostenibili sono stati alcuni dei criteri premiati in gran parte delle sette Menzioni Speciali. L’azienda promotrice Aedas Homes ha ricevuto una Menzione Speciale per la qualità architettonica nella Promozione Residenziale di Nuova Costruzione.

Lo Studio Batlle & Roig Arquitectos ha ricevuto la Menzione Speciale per la Sostenibilità e l’Ecologia per l’uso delle facciate ventilate di Butech. La Finca, con il suo progetto Lafinca LG3, ha ricevuto la Menzione Speciale per il Miglior Progetto immobiliare dell’anno realizzato con i prodotti Porcelanosa Grupo. L’Associazione dei Promotori immobiliari di Madrid e il Politecnico di Madrid (UPM) hanno ricevuto la Menzione Speciale per la dedizione nei diversi processi formativi.

L’aeroporto di Roma-Fiumicino ha utilizzato il minerale compatto Krion K-Life 1100 nei banconi per il check-in e in alcune parti dei nastri trasportatori, motivo per cui ha ricevuto la Menzione Speciale per l’utilizzo dei materiali di Porcelanosa Grupo. L’Aeroporto internazionale Leonardo da Vinci è il più importante d’Italia con oltre 35 milioni di passeggeri annuali. Si trova a soli 26 chilometri a sud-ovest di Roma ed è costituito da quattro terminal. Offre voli sia locali che internazionali verso le destinazioni più importanti d’Europa e di tutto il mondo. Per la sua ultima ristrutturazione, è stato utilizzato Krion per la realizzazione dei banchi del check-in dal 111 al 140 e degli archi da cui passano i nastri trasportatori. Grazie alla capacità di termoformatura di Krion è stato possibile creare elementi molto estetici e originali che integrano gli schermi informativi. Inoltre, il progetto è stato realizzato con K•life, contribuendo alla creazione di spazi più sicuri e sani. La tecnologia Keast possiede proprietà fotocatalitiche che agevolano l’eliminazione dell’inquinamento ambientale e dei batteri, migliorandone la pulizia.

Il lavoro di Javier Higueras all’interno di Hcp Arquitectos ha ricevuto la Menzione Speciale per la Carriera Professionale per i 25 anni nel campo edile ed Eddea ha ottenuto la Menzione Speciale per la Promozione Residenziale Internazionale.

L’architetto Carlos Lamela, l’interior designer britannica Kelly Hoppen e il designer William Sofield hanno vinto tre premi onorari per la loro carriera professionale e l’influenza che il loro lavoro ha avuto nel corso del XXI secolo. “Da Porcelanosa Grupo abbiamo difeso la qualità, l’innovazione e il design Premium in tutte le nostre otto aziende. Il nostro obiettivo non è solo quello di coprire le esigenze di clienti privati e professionisti, ma vogliamo anche essere fonte d’ispirazione, riferimento e guida di tutti quegli agenti educativi, economici e culturali che costituiscono la nostra società”, ha concluso Héctor Colonques, Presidente di Porcelanosa Grupo.