Torna Hardware Forum, ecco le novità

Torna Hardware Forum, il 25 e 26 settembre 2019 a MiCo Milano. L’appuntamento è abbinato a Bricoday, che è giunto alla dodicesima edizione. Hardware Forum è una manifestazione fieristica focalizzata sul settore della ferramenta, e fa parte del network internazionale delle fiere tecniche di Koelnmesse.

Nella prossima edizione non mancheranno le novità: l’appuntamento sarà più ricco di iniziative e attività live e svilupperà il proprio crescente potenziale per offrire un’offerta merceologica ancora più completa nei settori ferramenta, utensileria, colore, giardinaggio, sicurezza, antinfortunistica, elettrico.

La fiera non vuole essere solo una grande vetrina di prodotti e anteprima di novità, ma rappresentare l’appuntamento di incontro e confronto per condividere la propria esperienza professionale e per progettare il futuro della propria azienda all’interno di uno scenario di nuove opportunità di business.

Il programma dei convegni e tavole rotonde, a cui ha aderito Assofermet con alcune novità nei premi al valore della filiera, comprenderà gli scenari del mercato italiano e internazionale, e l’Osservatorio permanente Multicanalità in Ferramenta, l’unica indagine delle vendite online del negozio tradizionale. Non mancheranno, inoltre, aree esperienziali di consulenza e formazione professionale. Dopo l’Oscar del negozio Ferramenta e il recente Premio Grossista debutta, inoltre, il premio Fornitori, dedicato alle migliori aziende produttrici del mercato in collaborazione con Cerved.

Bricoday punta invece su decorazione, tessile, arredobagno, illuminazione, outdoor, garden, legno arredo, tecnico, elettrico, edilizia, casalinghi (circa 250 gli espositori all’ultima edizione). La fiera è orientata al business e si è affermata come l’appuntamento annuale più importante per gli operatori della distribuzione del bricolage. Oltre ai convegni, sarà presentata l’edizione 2019 dell’Osservatorio Retail Bricolage, indagine realizzata da TradeLab in esclusiva per Bricoday, che è considerato lo studio più completo e dettagliato sulla distribuzione brico in Italia.

Bricoday e Hardware Forum

Location: MI.CO. Milano Congressi

Date: 25 – 26 settembre 2019