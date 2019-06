Da 130 anni in Italia, Saint-Gobain Glass festeggia con due nuovi prodotti

Saint-Gobain Glass festeggia a Roma i suoi 130 anni di presenza in Italia e lancia due nuovi prodotti, disponibili sul mercato da settembre 2019.

Saint-Gobain Glass: il mercato

Alla Convention 2019 di Saint-Gobain Glass il direttore generale Fabio Damonte ha fatto il punto sulla situazione del mercato, i risultati raggiunt e i progetti per il futuro.

«Prevediamo per quest’anno una lieve crescita nel comparto delle costruzioni. Il settore del rinnovo traina il comparto edile, con un + 2,2% rispetto al 2018, mentre il nuovo fa ancora fatica ma finalmente ha un segno positivo, con un +.1,8%. Per quanto riguarda, più specificamente, il mercato dei serramenti, la situazione si presenta stabile in termini di volumi (5,3 milioni di unità previste), ma con una buona crescita a valore (4,8 miliardi di euro nel 2019); l’import sarà stabile. Con una situazione del genere non potendo crescere in quantità, è necessario puntare sulla qualità, e non solo di prodotto ma anche di servizio. Saint-Gobain Glass, questo deve essere ben chiaro, vuole continuare a rappresentare il punto di riferimento assoluto per il comfort nel mondo del vetro per serramenti esterni, facciate e per l’interior design».

Saint-Gobain Glass: 130 anni in Italia

Protagonista nel settore del vetro piano, Saint-Gobain Glass apre a Pisa il primo stabilimento nel 1889. Sito storico del Gruppo nel nostro Paese, lo stabilimento rappresenta la seconda presenza industriale di Saint-Gobain fuori dalla Francia.

I vetri prodotti da Saint-Gobain Glass hanno reso possibili le più alte espressioni dell’architettura e dell’arte del costruire. Tra cui i Musei Vaticani, una delle referenze più esclusive che ha sottoscritto un accordo per la sostituzione di diverse teche museali con prodotti SGG Vision-Lite, antiriflesso e sicuri in caso di rottura.

La produzione ai massimi livelli di qualità e la ricerca di tecnologie e applicazioni innovative hanno dato vita a numerose soluzioni per il comfort dell’abitare, il risparmio energetico, la protezione dell’ambiente e la sicurezza.

Oltre a festeggiare i 130 anni di presenza in Italia, la Convention Saint-Gobain Glass di Roma è stata l’occasione per celebrare anche il 30esimo compleanno della Logli Massimo Saint-Gobain, l’azienda specializzata in sistemi e accessori per il fissaggio e l’assemblaggio di prodotti in vetro (balaustre, parapetti, box doccia, pareti divisorie, porte interne ed esterne, mensole), recentemente acquisita dal gruppo Saint-Gobain.

Presenti alla Convetion anche i Climalit Partner, i Design Partner e i Residential Partner Saint-Gobain Glass, in rappresentanza di circa 100 aziende che operano sull’intero territorio nazionale in rete con l’azienda.

Novità Saint-Gobain Glass in anteprima

All’evento di Roma, Saint-Gobain Glass ha presentato in anteprima due nuovi prodotti, disponibili sul mercato da settembre 2019.

Il primo è Miralite Pure, nuovo specchio che abbina ad una qualità superiore il massimo rispetto per l’ambiente, essendo realizzato con una vernice a base acqua senza piombo aggiunto.

Poi Planitherm Infinity, il vetro basso-emissivo (E=0,01) per vetrate isolanti doppie e triple, eccezionale per il comfort invernale, con un fattore solare pari a g=0,38 in grado di ridurre sensibilmente il surriscaldamento degli ambienti nel periodo estivo; un’alta trasmissione luminosa (TL=0,72); un grado di selettività vicino all’1,9 e un valore Ug da 1,0, per il massimo comfort visivo. Adatto a tutti i mesi dell’anno, Planitherm Infinity è un upgrade del 4S+ e rappresenta una nuova stagione per il vetro.

Il Gruppo Saint-Gobain in Italia e nel mondo

Nel mondo il gruppo Saint-Gobain è presente in 67 Paesi con oltre 179mila dipendenti e un fatturato di 40.8 miliardi di euro nel 2017. In Italia il gruppo ha raggiunto 700 milioni di fatturato, impiegando oltre 2.100 dipendenti.

Saint-Gobain offre una gamma completa di soluzioni innovative per involucri opachi e trasparenti, tetti e coperture, architettura d’interni e pareti, pavimenti e controsoffitti, infrastrutture e canalizzazioni, con tutti i suoi brand:

· Saint-Gobain Glass: vetro piano per l’edilizia residenziale, il terziario e l’architettura di interni

· Saint-Gobain Gyproc: moderni sistemi a secco e intonaci a base gesso

· Saint-Gobain Isover: soluzioni efficienti per l’isolamento termo-acustico e l’impermeabilizzazione

· Saint-Gobain Pam: soluzioni complete in ghisa sferoidale per il ciclo idrico integrato

· Saint-Gobain Weber: malte tecniche, intonaci per facciate, posa di piastrelle e pavimenti, sistemi di isolamento a cappotto

· Saint-Gobain Ecophon: pannelli a soffitto, a parete e isole sospese in lana di vetro, ad elevato assorbimento acustico

· Saint-Gobain Eurocoustic: controsoffitti e pannelli murari acustici in lana di roccia e lane tecniche

· Saint-Gobain Norton: prodotti abrasivi e diamantati

· Saint-Gobain Logli Massimo: accessori e sistemi integrati per il vetro