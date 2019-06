Nuovo lucernario da Fakro

Le finestre da tetto sono elementi indispensabili non solo in spazi mansardati abitati, ma anche in ambienti sottotetto adibiti ad altri utilizzi e quindi non riscaldati. Per queste tipologie di locali, Fakro propone, all’interno della propria ampia gamma, un mirato prodotto: il lucernario da tetto Wgi. È un serramento per spazi non abitati, caratterizzato comunque dall’elevata qualità che ha reso nota l’azienda a livello mondiale.

“Il lucernario da tetto Wgi non ha l’obiettivo di offrire particolari performance termiche, plus che assume peraltro minor importanza nel contesto di spazi non abitati e non riscaldati”, spiga Bruno Pernpruner, Direttore di Fakro Italia. “Questo modello è comunque contraddistinto da una serie di peculiarità grazie alle quali si posiziona ai vertici della propria specifica categoria; per chi voglia un prodotto che, pur con modesti coefficienti di isolamento termico, presenti comunque ben determinati standard qualitativi.”

Disponibile in differenti dimensioni, dalla più piccola di 46×55 cm alla più grande di 90×48 cm, Wgi è innanzitutto realizzato in legno di pino accuratamente selezionato e impregnato sottovuoto, vale a dire trattato con un’efficace metodologia in grado di rendere il materiale resistente anche alle muffe più insidiose. Il serramento presenta inoltre un battente in profili estrusi di alluminio0, verniciati a polvere, ai fini di una maggior robustezza e durabilità. Questo modello mostra poi vetri stratificati temperati (4H-10-4H) e caratterizzati da un’elevata resistenza alla grandine.

Soluzione ideale per tetti con pendenze da 15° a 60°, Wgi è dotato di apertura verso l’alto. Grazie a questa apertura, il serramento permette non solo la ventilazione degli ambienti sottostanti (in modalità diverse, in quanto il battente può essere bloccato in tre differenti posizioni attraverso una pratica maniglia) ma anche l’accesso al tetto.