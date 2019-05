Minipale compatte JCB: una gamma completa per ogni esigenza

Una gamma completa per ogni esigenza di lavoro. I 15 modelli di minipale gommate e cingolate JCB sono disponibili con sollevamento verticale o radiale, con un range di potenza motori da 42 kW a 55 kW. Suddivisi nelle linee Small Platform e Large Platform, le minipale offrono la possibilità di abbinare attrezzature anche con impianto idraulico hi-flow.

L’unicità delle minipale compatte JCB è la soluzione monobraccio che permette di accedere in cabina lateralmente. L’uscita di emergenza avviene dalla parte anteriore della macchina, e non attraverso il piccolo finestrino posteriore, come nei modelli convenzionali a due bracci.

Minipale JCB: i modelli

Minipale compatte gommate (skid steer loader):

Small Platform 155, 175, 210 e 215

Large Platform 250, 270, 300 e 330

Minipale compatte cingolate (compact tracked wheel loader):

Small Platform 150T, 210T e 215T

Large Platform 250T, 270T, 300T e 325T

I vari modelli della gamma di minipale compatte JCB si differenziano anche per il sistema di sollevamento:

verticale (9 modelli), ideale per le operazioni di carico e di trasporto, tra cui i lavori con forche, di edilizia pesante e di paesaggistica

radiale (6 modelli), ideale per l’impiego di attrezzature, utilizzata anche per i lavori quali il riempimento, lo scavo, il livellamento, l’asfaltatura e le costruzioni stradali.

Il range dei modelli compatti gommati ha, rispettivamente tra Small e Large Platform, lunghezza totale di 3,49 o 3,80 m, larghezza agli pneumatici di 1,52 o 1,80 m, altezza totale di 1,98 o 2,10 m, peso variabile per modello tra 2.995 e 4.416 kg.

Per i modelli cingolati, invece, tra Small e Large Platform i dati dimensionali sono i seguenti: lunghezza totale di 3,49 o 3,80 m, larghezza agli pneumatici di 1,68 o 1,90 m, altezza totale di 2,00 o 2,08 m, peso variabile tra 3.691 e 5.608 kg.

Caratteristiche tecniche delle minipale JCB

Monobraccio e sportello di accesso laterale

I rigidi protocolli di collaudo JCB prevedono forti sollecitazioni prolungate sotto carico di telaio, braccio, cambio e altri componenti chiave, oltre alle prove su cicli ripetuti e in condizioni climatiche estreme.

Con il loro esclusivo design del braccio pala Powerboom – che consente agli operatori possono godere del 60% in più di visibilità intorno alla macchina – e lo sportello di accesso laterale, le minipale compatte gommate e cingolate JCB sono robuste e più sicure delle macchine convenzionali a due bracci. Allo stesso tempo, la comodità dell’ingresso laterale dovuta alla soluzione monobraccio non penalizza le prestazioni, e le minipale compatte JCB in grado di offrire potenza adeguate per le più diverse esigenze operative.

Il telaio completamente saldato offre una struttura rigida che garantisce resistenza massima e peso ridotto. Su terreni impegnativi, le minipale cingolate dispongono di un solido carro con rulli in acciaio a tripla flangiatura. I modelli gommati presentano robusti assali in acciaio forgiato e una catena della trasmissione rinforzata per un funzionamento senza intoppi.

L’esclusivo braccio “mono” della minipale JCB vanta perni di articolazione rastremati e il 20% di acciaio in più rispetto alle tradizionali minipale a due bracci, per una maggiore rigidità e minore usura.

Sui modelli Large Platform, l’attacco rapido comprende saldature in acciaio ad alta resistenza e un cilindro di brandeggio completamente chiuso per eliminare le infiltrazioni di detriti. I perni di articolazione ad attacco rapido sono i più grandi del settore. JCB offre un ventaglio ampio di attrezzature abbinabili alle minipale, ma l’attacco rapido permette di utilizzare anche le attrezzature di qualsiasi marchio presente sul mercato.

Per una maggiore sicurezza le macchine sono dotate di immobilizer senza chiave opzionale che consente all’operatore di inserire un PIN a quattro cifre per avviare la macchina, anziché utilizzare l’accensione a chiave.

Cabine più grandi con aria condizionata

Le minipale gommate e cingolate JCB sono dotate di cabina ergonomica per garantire il comfort dell’operatore: quella montata sui modelli Large Platform JCB è più grande del 33% rispetto alla concorrenza; quelle di cui dispongono i modelli Small Platform sono più grandi del 46%. L’aria condizionata è disponibile su richiesta per una cabina perfetta sotto il profilo della climatizzazione. Completano la dotazione altri accorgimenti quali un comodo portaoggetti e una presa di corrente a 12 volt per la ricarica di telefoni cellulari e altri dispositivi.

Sulle minipale il controllo è totale: gli operatori possono controllare la potenza, la coppia e la forza di trazione per la massima produttività grazie al software di controllo myCHOICE JCB. Il funzionamento ISO (a joystick singolo) è fornito di serie mentre l’opzione ISO-H può essere aggiunta su richiesta. Un joystick opzionale multifunzione a 7 vie (incluso con opzione del circuito idraulico ad alta portata) facilita il controllo della macchina combinata ad un’ampia gamma di attrezzature.

Alte prestazioni e gestione anche da remoto

L’impianto idraulico di serie presente sulle minipale gommate e cingolate JCB della linea Small Platform ha una portata di 70 l/min. Per le macchine della linea Large Platform, invece, la portata dell’impianto idraulico di serie è di 90 l/min. Per offrire la massima versatilità nell’utilizzo delle attrezzature, è disponibile l’opzione ad alta portata fino a 125 l/min. I modelli 300 e 300T, infine, presentano un impianto idraulico con pompa a pistoni a portata variabile per tempi di ciclo più rapidi e una multifunzionalità più regolare.

L’impianto di raffreddamento dei motori JCB aspira l’aria fresca pulita dall’alto e scarica l’aria calda dai lati e dal retro, lontano all’operatore. Quando il regime motore aumenta o diminuisce, anche la velocità del ventilatore aumenta o diminuisce per incrementare la produttività.

La trasmissione a 2 velocità opzionale consente alle minipale e alle minipale cingolate JCB di raggiungere tempi di ciclo e di trasferimento più rapidi. L’ingombro contenuto delle minipale gommate e cingolate JCB, abbinato alla capacità di articolazione a 360 gradi, consente di ottenere una migliore manovrabilità all’interno dei siti di lavoro ristretti.

Il sistema antibeccheggio (SRS), opzionale, consente al braccio e al carico di muoversi in modo indipendente dal telaio, per garantire una migliore ritenzione del carico, un maggior comfort dell’operatore e, infine, cicli di carico più rapidi e tempi di trasferimento ridotti.

La gamma di minipale compatte JCB è composta da macchine robuste, affidabili e molto vantaggiose sotto il profilo dei costi di gestione: la qualità di produzione, l’elevato risparmio di carburante e i bassi costi di esercizio garantiscono massima efficienza gestionale, valori di rivendita elevati e massimo ritorno dell’investimento.

Tutti i modelli di minipale JCB richiedono una manutenzione ridotta al minimo: tutti i controlli giornalieri e la lubrificazione possono essere effettuati da terra. Le cabine inclinabili possono essere azionate da una sola persona e possono essere aperte in pochi minuti per fornire l’accesso per una manutenzione più dettagliata. Il vano motore è completamente accessibile per facilitare e velocizzare la pulizia con un pulitore industriale.

Tutte le macchine montano di serie il sistema JCB LiveLink, una piattaforma gestionale innovativa che consente di gestire le macchine da remoto (via web, e-mail o telefono cellulare). Il sistema consente l’accesso totale ai dati di funzionamento del mezzo: dalle segnalazioni di fermo macchina agli indicatori di funzionamento, dai report carburante alle informazioni sulla cronologia degli interventi programmati, dalla geolocalizzazione all’antifurto.