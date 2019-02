Saint-Gobain Italia ancora tra le Top Employers

Lavorare in Saint-Gobain Italia è una fortuna. L’azienda, infatti, ha ottenuto la certificazione Top Employers 2019 per l’eccellenza delle condizioni di lavoro adottate per i propri dipendenti, per la valorizzazione dei talenti a ogni livello aziendale e per l’impegno costante a ricercare e adottare le best practices in ambito Risorse Umane. Top Employers Institute ha incluso Saint-Gobain tra le aziende selezionate e certificate per il sesto anno consecutivo.

L’ente certifica le migliori aziende al mondo in ambito delle risorse umane: il fulcro della procedura è la partecipazione a un severo e approfondito processo di ricerca (HR Best Practices Survey) e il raggiungimento degli alti standard richiesti. A garanzia della validità del processo di ricerca, tutte le risposte vengono sottoposte ad un audit, il che significa che le condizioni di lavoro messe in atto da Saint-Gobain in Italia sono state attentamente verificate e le hanno fatto meritare di entrare a far parte di un selezionato gruppo di aziende certificate.

“L’attenzione alle persone è per Saint-Gobain un valore fondamentale e una regola consolidata di ogni momento della vita d’impresa: quando si celebrano i successi e quando si affrontano periodi più difficili. Da sempre siamo impegnati a trattare, motivare e valorizzare le nostre persone sia come individui singoli che come asset chiave per lo sviluppo della Società”, ha commentato Antonello Carraro, DHR di Saint-Gobain in Italia. “Anno dopo anno continuiamo a investire in formazione e a creare le migliori condizioni di lavoro in tutti i nostri ambienti. La certificazione Top Employers 2019, ottenuta per il sesto anno di fila, ci inorgoglisce e rappresenta la migliore evidenza del nostro grande impegno in ambito HR”.