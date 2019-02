A Milano nuovo layout per il Valcucine store

Spotti Milano e Valcucine hanno inaugurato il nuovo layout del loro negozio in Viale Piave 27, a Milano. Il negozio di mobili abbraccia il mondo delle cucine e offre una selezione speciale di prodotti Valcucine all’interno di un allestimento completamente rinnovato, grazie al progetto progettato dallo studio di architettura torinese Marcante-Testa, con lo styling di Studio Fludd. Le meticolose scelte dei materiali per le cucine, come le nuove finiture in acciaio e zinco-titanio, sono enfatizzate dall’accurata coordinazione dei materiali utilizzati per decorare le stanze. Numerose collaborazioni hanno reso possibile questo progetto, come quelle di Gebrüder Thonet Vienna, Appiani, Ceramica Vogue, Ceramica Bardelli, Matteo Brioni e HQ Parquet.

Le composizioni Valcucine selezionate per il negozio comprendono due blocchi Artematica: il primo nella versione in ceramica e vetro con l’innovativo sistema V-Motion, e il secondo con speciali porte a scomparsa che possono nascondere o svelare la cucina secondo le esigenze del cliente. Completano il negozio l’isola centrale Genius Loci con il suo top in Lithos caldo e sfumato, con finitura in porfido rosso e porte in Ametista lucide e la collezione Riciclantica con il suo sistema Logica Theca abbinato al pensile Aerius in vetro.

La continuità e la fluidità tra le cucine e lo spazio architettonico è resa possibile grazie alle superfici di appoggio realizzate su misura e rivestite nella terra grezza di TerraPlus di Matteo Brioni e dal mosaico in ceramica Denim di Appiani, che creano un’interazione tra il mondo del mobile e tappezzeria. Allo stesso modo, il pannello modulare in paglia Vienna e paglia Thonet, progettato dal duo Marcante-Testa (la prima anteprima del Salone del Mobile 2019), evolve da un componente decorativo a un pezzo di soffitto e rivestimento di pareti.

Tutti i prodotti delle aziende partner si trovano nella speciale area della Materioteca: un laboratorio di progettazione volto a creare sinergie con studi di architettura e privati, che saranno guidati non solo nella scelta del prodotto, ma anche nei materiali utilizzati.