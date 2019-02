A Laterlite il 100% di Ruregold

Ruregold passa sotto le insegne di Laterlite, con l’obiettivo di creare sinergie e rafforzare i marchi. L’accordo prevede l’acquisizione del 100% di Ruregold, ramo di azienda specializzato nel rinforzo delle strutture in calcestruzzo e muratura. L’operazione si inserisce nel percorso di sviluppo ed espansione già avviato da Laterlite, che nel 2016 ha realizzato una partnership con Gras Calce, per integrare aree di business complementari nel settore dei materiali per l’edilizia.

Ruregold rimarrà società autonoma, nel rispetto del suo consolidato know-how nelle soluzioni ad alto valore tecnico, con particolare focus sui materiali compositi d’eccellenza Frcm (Fiber Reinforced Cementitious Matrix) per i quali è stata la prima Azienda italiana ad aver ottenuto le certificazioni internazionali Icc-Es.

Le sinergie gestionali che deriveranno dall’operazione riguardano sia l’Italia che l’estero, soprattutto nell’ottica di un ulteriore rafforzamento dei marchi: in particolare nuovi prodotti per il rinforzo strutturale entreranno a far parte del catalogo di Laterlite-CentroStorico, ampliandone quindi la proposta, e l’offerta Ruregold beneficerà della forte e capillare struttura distributiva di Laterlite.

L’acquisizione si tradurrà quindi in un consolidamento delle competenze di ciascuna società e in una specializzazione tecnica sempre più spinta al servizio di progettazione e distribuzione, per rispondere alle crescenti esigenze del mercato della ristrutturazione edile e della manutenzione infrastrutturale oltre che di grandi opere.

Il Gruppo Laterlite, con Leca, LecaSistemi, la collegata Gras Calce e da oggi Ruregold ha un’ampia offerta di soluzioni tecniche per l’edilizia, in particolare per progetti sostenibili di costruzione e ristrutturazione.