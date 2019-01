ThermoSafe, la nuova porta d’ingresso in alluminio di Hörmann

Presentata a Klimahouse 2019, la nuova porta d’ingresso in alluminio ThermoSafe di Hörmann soddisfa pienamente i requisiti delle case a basso consumo energetico, coniugando sicurezza antieffrazione e alte prestazioni.

ThermoSafe dispone di un massiccio battente complanare in alluminio – spesso 73 mm, con infrastruttura metallica – e un telaio sempre in alluminio spesso 80 mm, entrambi a taglio termico e a doppia superficie di battuta, che permette di raggiungere un valore di trasmittanza termica fino a 0,8 W/(m²xK).

La nuova porta d’ingresso ThermoSafe di Hörmann è proposta di serie con equipaggiamento RC 3 e una robusta serratura a cinque punti e perno di sicurezza. La finestratura, nel caso di inserimento all’interno della porta, è realizzata in vetro stratificato antischegge spesso 8 millimetri, in grado di proteggere sia all’interno sia all’esterno dell’abitazione. In caso di rottura del vetro, una peculiare pellicola interna trattiene le schegge.

Realizzata in 10 colori preferenziali e 8 superfici strutturate nonché, a richiesta, in tutti i colori RAL; è inoltre presentata in 70 diversi motivi, con o senza finestratura. Su richiesta disponibile anche con lettore di impronte digitali integrato direttamente nel maniglione di apertura

ThermoSafe di Hörmann è certificata dall’istituto IFT Rosenheim e ha una garanzia di 10 anni.