Knauf Insulation premiata a Klimahouse

Una eccellente capacità nella ricerca industriale e tecnologica, che ha portato allo sviluppo di “innovazioni di processo capaci di ridurre al minimo gli impatti ambientali anticipando le future prescrizioni normative.” Con questa motivazione Knauf Insulation è stata premiata con la menzione speciale dalla giuria del concorso Klimahouse Trend 2019 per l’innovazione e la sostenibilità ambientale in edilizia.

Fiera Bolzano, nell’ambito del premio Klimahouse Trend in collaborazione con il Politecnico di Milano, ha premiato con una menzione speciale, fra le aziende espositrici che si sono distinte per le soluzioni più innovative nell’ambito dell’efficienza energetica e della sostenibilità del costruire, anche Knauf Insulation per il prodotto NaturBoard.

L’azienda ha preso parte quest’anno per la prima volta a Klimahouse. La fiera internazionale di Bolzano dedicata all’efficienza energetica e il risanamento in edilizia è stata il trampolino ideale per presentare al mercato le novità della gamma di soluzioni isolanti in lana minerale con Ecose Technology, messe a punto grazie alla costante attività di ricerca di Knauf Insulation.

Grande successo di pubblico, con una affluenza elevatissima allo stand, in cui la tecnologia Ecose è stata presentata al pubblico con un mix comunicativo di grande impatto: accanto ai prodotti reali esposti, i video sviluppati in realtà virtuale hanno calamitato l’attenzione dei visitatori, accompagnandoli all’interno di un’esperienza coinvolgente che esprimeva in pochi minuti tutte le potenzialità e i vantaggi dell’isolamento termico e acustico con Ecose Technology.

Per questo l’elevata capacità di innovazione dell’azienda nell’ambito della sostenibilità ambientale dei processi e delle soluzioni per l’edilizia efficiente è stata riconosciuta e premiata con una menzione speciale durante la cerimonia di Klimahouse Trend 2019, a conclusione del primo giorno di manifestazione presso la fiera. La giuria di esperti del settore energia-edificio-ambiente è stata presieduta da Niccolò Aste, professore ordinario del Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano. La giuria ha valutato le candidature di 53 aziende concorrenti che si sono impegnate nel promuovere e innovare il settore della sostenibilità nell’ambiente costruito. E, fra queste, Knauf Insulation è stata premiata con una menzione speciale per il prodotto novità NaturBoard, pannelli in lana minerale di roccia prodotti con la tecnologia Ecose. A Knauf Insulation è stata riconosciuta dalla giuria

Le soluzioni in lana minerale con Ecose Technology contengono un esclusivo legante privo di formaldeide aggiunta e di fenoli. Offrono una elevatissima qualità dell’aria degli ambienti interni con un impatto ambiente dei prodotti altamente sostenibile e valutato tenendo conto di tutto il ciclo di vita dei prodotti, analizzati secondo i programmi Lca mediante le certificazioni Epd. Inoltre0, l’ottimizzazione tecnologica portata avanti da Knauf Insulation punta a ridurre sempre più i consumi energetici per la produzione, offrendo al tempo stesso un alto livello di riciclabilità alla fine del ciclo di vita.

Grande soddisfazione è stata espressa da Knauf Insulation per la partecipazione a Klimahouse 2019, dove l’azienda ha avuto l’opportunità di presentare a professionisti del settore, esperti e privati in cerca di soluzioni per l’efficienza energetica della propria casa, la gamma completa di soluzioni per l’isolamento termico, acustico e per la protezione al fuoco degli edifici, che si sono fatte apprezzare per l’elevatissimo elevato grado di innovazione, la loro sostenibilità ambientale e l’indiscussa efficacia nel rispondere alle sfide dell’edilizia del futuro.