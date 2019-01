Uno degli aspetti meno positivi della nostra epoca è la superficialità. Tutti parlano di tutto, specialmente se non hanno cognizione di causa. Ci sono, per fortuna, delle eccezioni: una di queste è la rivista Lattoneria, realizzata da Virginia Gambino Editore per l’associazione Pile. La dimostrazione di quanto sia importante e difficile approfondire gli argomenti lo si scopre proprio sul nuovo numero del magazine. Il Centro Studi YouTrade, infatti, ha condotto per Lattoneria un’approfondita analisi sui bilanci delle principali aziende del settore.

Questo approfondimento esclusivo comprende non solo un articolo che argomenta lo stato di salute del settore, ma anche grafici e tabelle che sintetizzano la situazione finanziaria delle singole aziende, sia dal punto di vista dei ricavi, sia per la capacità di far fronte alle necessità finanziarie immediate e, infine, prende in considerazione la redditività delle imprese. Un servizio unico quello di Lattoneria che, inoltre, comprende anche altri argomenti interessanti.

Per esempio, l’introduzione complicata del sistema di e-fattura, ma anche soluzioni pratiche, come le coperture del centro polifunzionale di Don Gino Rigoldi a Milano, oppure l’innovativo intervento che ha trasformato un garage in provincia di Torino. O, ancora per esempio, la soluzione in linea con l’ambiente e il paesaggio adottata per una nuova azienda del food in Valtellina. Insomma, tanti argomenti interessanti sul nuovo numero di Lattoneria, da non perdere assolutamente.