Un numero speciale per chiudere l’anno: YouTrade offre ai lettori, come tutti gli anni, un’edizione doppia, che è anche uno strumento di lavoro da tenere sulla scrivania. YouTrade, infatti, si presenta in una doppia veste: la rivista edita da Virginia Gambino Editore si affianca al consueto allegato I Bilanci delle costruzioni.

Partiamo da qui: il Centro Studi YouTrade ha analizzato 1.370 bilanci di altrettante aziende che operano nella filiera delle costruzioni. Produttori, operatori, distributori, progettisti: in questo lavoro enciclopedico è raffigurata la realtà del settore. Ma non si tratta semplicemente di un elenco di aziende ordinate per ricavi. Il lavoro del Centro Studi YouTrade si è spinto oltre: le tabelle riportano, infatti, indicatori importanti come la liquidità, la redditività, la capacità di creare profitto. Insomma, si può guardare al di là dei numeri dei rendiconti annuali, grazie a un’analisi che conferisce un ulteriore valore aggiunto. Le tabelle sono, inoltre, commentate accanto a un’analisi più generale della congiuntura economica. Tutto questo rappresenta un eccezionale documento utile alle imprese per mettere a punto le strategie future, ma anche per confrontare la propria posizione con quella dei diretti concorrenti.

Oltre all’allegato I Bilanci delle costruzioni, anche il numero di YouTrade presenta un profondo motivo di interesse. È un numero denso di articoli, a iniziare dal materiale scaturito durante l’ultimo appuntamento di YouTrade Academy, con numeri, slide e sintesi degli interventi più interessanti, che hanno incollato alla poltrona chi vi ha partecipato. A proposito, l’evento è stata anche l’occasione per premiare le cinque imprese che, secondo i numeri scaturiti dall’analisi del Centro Studi YouTrade, si sono distinte sul mercato.

Già, ma come andrà il mercato delle costruzioni nel 2019? Sul nuovo numero della rivista c’è spazio anche per le previsioni sui prossimi 12 mesi. Ma su YouTrade sono pubblicati anche tanti altri articoli interessanti. Per esempio, la scoperta di come funzionano i bonus casa degli altri, cioè le politiche di incentivo degli altri Paesi europei. E, infine, un ampio spazio al mondo della distribuzione, con le storie di alcune eccellenze. I Bilanci delle costruzioni e YouTrade: un’abbinata da non perdere.