Logistica, migliora la qualità dei magazzini

Secondo i primi risultati dell’Osservatorio della Liuc Business School, la qualità dei magazzini di logistica presenti in Italia è notevolmente migliorata negli ultimi dieci anni, grazie alle spinte derivanti dai nuovi player dell’e-commerce e dal settore retail. Nel primo anno di attività sono stati valutati oltre 100 magazzini di logistica in conto terzi, per un totale di oltre 2 milioni di metri quadri coperti. Di questi, oltre il 50% ha raggiunto un punteggio di 4 o 5 stelle, a dimostrazione del fatto che anche in Italia la qualità della logistica in outsourcing è in continua crescita. L’Osservatorio proseguirà nei prossimi mesi a valutare la qualità degli immobili attraverso un modello di rating (gratuito e fruibile on line) che vuole diventare il riferimento per il settore.