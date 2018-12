Win Bituroof per il ripristino dell’impermeabilizzazione di tetti e terrazze

Il ripristino dell’impermeabilizzazione di tetti e terrazze necessita di prodotti non solo in grado di proteggere dall’acqua, dai cicli di gelo e disgelo, ma anche di soluzioni in grado, per esempio, di regolarizzare e correggere le pendenze dei manti bituminosi, lisci o ardesiati, prima di procedere alla stesura del nuovo strato impermeabilizzante.

Per rispondere a questa esigenza dai laboratori di Ricerca e Sviluppo di Winkler è nato Win Bituroof, un prodotto livellante monocomponente e pronto all’uso (non si devono quindi aggiungere acqua o solventi, e nemmeno additivi), ideale per uniformare i supporti bituminosi di terrazze e tetti piani. Win Bituroof viene anche utilizzato con successo nei casi in cui sia opportuno o necessario formare la sguscia di raccordo sugli angoli parete-pavimento.

A base di speciali bitumi in dispersione acquosa, Win Bituroof è facile da lavorare e posare con staggia, cazzuola o spatola metallica liscia e per spessori da 2 a 15 mm per mano, fino a un massimo 4 cm. La posa non richiede particolari precauzioni, se non quella di una accurata pulizia del supporto, eliminando polvere, parti friabili e sostanze che potrebbero compromettere la qualità dell’impermeabilizzazione.

Per un intervento a regola d’arte, prima dell’applicazione di Win Bituroof è necessario intervenire sulle parti forate o danneggiate, o che presentano gobbe e avallamenti, utilizzando il sigillante gommo-bituminoso Winseal, che completa l’azione di protezione della impermeabilizzazione, rendendola efficace e inviolabile nel tempo.