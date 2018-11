Se non sapete chi è il rivenditore di materiali edili che ha il fatturato più alto, non conoscete quale azienda ha registrato la maggiore impennata di ricavi e neppure chi ha il più alto rapporto tra vendite e redditività o rendita e patrimonio, avete due possibilità: partecipare al prossimo YouTrade Academy, il prossimo 13 novembre, oppure leggere il nuovo numero di YouTrade. Il magazine edito da Virginia Gambino Editore, infatti, pubblica la esclusiva classifica ponderata e commentata relativa ai primi 100 rivenditori di materiali edili. Non solo: la disamina dei risultati, relativi ai conti 2017, ha portato a comporre il podio dei vincitori degli YouTrade Awards. La cerimonia di premiazione è prevista, appunto, in occasione dell’appuntamento di YouTrade Academy. Numeri, tabelle, grafici, analisi dei trend sulla distribuzione edile, inoltre, sul numero della rivista sono pubblicati assieme a un altro contenuto eccezionale: i conti e le strategie dei maggiori sei gruppi della Grande distribuzione organizzata, i rivali più temuti dai rivenditori.

Non è tutto. Sul nuovo numero del giornale si possono trovare slide, relazioni e numeri che sintetizzano gli interventi di maggior interesse del XI Convegno YouTrade che si è tenuto a Verona. Anche qui gli spunti sono interessanti: dai trend demografici, all’edilizia sostenibile vista come risorsa, alle prospettive aperte dai mutamenti della tecnologia, fino al confronto dal vivo tra sei protagonisti della distribuzione. Basterebbe questo per rendere questo numero di YouTrade uno strumento prezioso di lettura. Ma, accanto a questi approfondimenti non mancano articoli di attualità e focus su avvenimenti e aziende. Per esempio, lo sapete che in Italia una buona percentuale di abitazioni è troppo piccola, angusta, da rifare? Lo dicono le statistiche e lo racconta un interessante articolo. Spazio anche alle professioni: finalmente le attività di pittore di ambienti sono state regolate dalle norme Uni e si dividono in sei differenti specializzazioni. Accanto a tanti altri argomenti, segnaliamo anche lo spazio dedicato a tutto quello che probabilmente non avete potuto vedere al Cersaie. Le novità e le parole dei protagonisti della grande fiera bolognese occupano le pagine della sezione YouTrade Casa. Insomma, è un numero da conservare e tenere a portata di mano, sulla scrivania: non perdetelo.