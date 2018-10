Il campus universitario di Fisciano certificato Leed con Isotec Parete

A Fisciano (Salerno) il nuovo campus universitario ha conseguito la certificazione secondo il protocollo Leed di livello Silver e la certificazione energetica in classe A.

Il progetto architettonico prevede la compresenza di funzioni residenziali e spazi aggregativi. La struttura presenta un corridoio centrale su cui si affacciano le singole unità residenziali, con bagno privato. L’intervento è stato progettato seguendo una logica di contenimento dei consumi energetici e di sostenibilità, che ha permesso di conseguire la certificazione Leed.

Per conseguire questi risultati, fra i diversi interventi, è stata prevista la realizzazione di facciate ventilate per l’isolamento dell’involucro con Isotec Parete in spessore 100 mm. I pannelli sono stati fissati alla muratura tramite ancoranti che passano attraverso il correntino in acciaio. Il rivestimento in ceramica è a sua volta vincolato al correntino, solidale al pannello, mediante morsetti a 4 ganci. La posa del rivestimento delle facciate, realizzato con mattonelle in grès nel formato 60×60 cm e 1 cm di spessore, ha trovato un prezioso alleato proprio nel sistema Isotec Parete, scelto nel passo funzionale al formato delle piastrelle.

In fase di progetto Isotec Parete è stato scelto per le sue elevate performance isolanti, per la convenienza economica generata dalla celerità di posa del sistema e dalla facilità di ancoraggio del rivestimento che esso permette. Per la posa dell’isolamento e il rivestimento degli oltre 4500 mq di facciate interessate dall’intervento è occorso il lavoro di 5/6 persone per un solo mese e mezzo per ciascun fabbricato.

Isotec Parete di Brianza Plastica

Isotec Parete di Brianza Plastica permette di creare involucri energeticamente efficienti, contribuire in maniera sostanziale al comfort interno degli ambienti abitativi e supportare i rivestimenti più creativi, per soluzioni costruttive performanti che non rinunciano a puntare sul design.

Il sistema isolante ventilato Isotec Parete è composto da pannelli termoisolanti con anima in poliuretano espanso rigido autoestinguente, rivestiti su entrambe le facce da uno strato impermeabile in lamina di alluminio goffrato e resi portanti da un profilo nervato in acciaio protetto.

Con l’impiego di un unico prodotto è così possibile realizzare uno strato isolante, ventilato e portante, che rende pratico e veloce il fissaggio della ceramica, ancorata al correntino metallico mediante morsetti.

Il correntino sagomato preforato in acciaio, integrato nel pannello Isotec Parete, una volta ancorato alla struttura tramite l’apposito tassello, assolve la triplice funzione di rendere portante il pannello isolante, supportare il fissaggio del rivestimento esterno e consentire la ventilazione della facciata, oltre a permettere il deflusso di accidentali infiltrazioni d’acqua dietro la cortina del rivestimento. Il movimento d’aria ascensionale che si crea naturalmente consente, nella stagione estiva, di migliorare sensibilmente le prestazioni termiche della facciata e, nella stagione invernale, di smaltire l’eventuale condensa che si può creare fra l’isolante e il rivestimento esterno.

Il pannello Isotec Parete presenta una battentatura contrapposta sui lati lunghi e una finitura a coda di rondine sui lati corti, in modo da assicurare aderenza all’incastro dei pannelli e, quindi, la perfetta continuità dell’isolamento, eliminando la possibilità di formazione di ponti termici.

SCHEDA

Progetto: Campus dell’Università degli Studi di Salerno

Tipologia: Residenze universitarie – nuova realizzazione

Ubicazione: Fisciano (SA)

Progetto architettonico: Ufficio Tecnico UNISA

Direttore dei Lavori: ing. Achille Mastrocinque, Napoli

Progetto strutturale facciate: Ing. Aniello Antonio Trinchese, Cimitile (NA)

Progetto architettonico facciate: Ing. Antonio Preti (Napoli)

Direttore Tecnico di cantiere: Ing. Aniello Esposito, Nola (NA)

Impresa Esecutrice: ATI “Cicalese Impianti srl, Salerno – MMF, Salerno – Voto Group, Salerno”

Certificazione: LEED® Silver

Isolamento delle facciate: Sistema ISOTEC Parete – spessore 100 mm

Superficie isolata: 4.500 mq circa

Rivestimento: Piastrelle in grès 60×60 fissate a Isotec Parete viti con graffette d’acciaio inox e tutto il sistema fissato ai tompagni con tasselli in acciaio e nylon da 230 mm.