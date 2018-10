A Milano uno showroom con il meglio di Daytona

Daytona è uno dei marchi più noti dell’arredamento. Ora ha anche uno showroom d’eccezione, in Via Alberico Albricci, a Milano, a poche centinaia di metri dal Duomo. L’inaugurazione segna un importante passo nello sviluppo del brand, che ha scelto la piazza di Milano come punto strategico dove allargare la sua presenza, ma anche l’occasione per celebrare il cinquantesimo anniversario di attività del gruppo Signorini & Coco, di cui Daytona è la firma delle collezioni luxury living. Lo showroom occupa una superficie di 100 metri quadri disposta su due piani, con grandi e luminose vetrine direttamente affacciate sulla strada principale, All’interno si trovano alcuni tra i prodotti bestseller della firma toscana che fanno parte delle collezioni living e dining. Come il tavolo rotondo Alfred, accompagnato dalla sedia Frida o il famoso divano Santa Cruz, accostato al tavolino Buddha Bar e illuminato dalle piantane Bamboo. Lo showroom è aperto dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19. Il sabato su appuntamento chiamando i seguenti numeri: 333-9008608 o 0587-616198.