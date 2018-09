Boero colora l’Empire Tower Project in Iraq

Sono di Boero i prodotti vernicianti utilizzati per le due torri dell’Empire Tower Project in Iraq, le più alte di Suleymaniyah, la città capoluogo dell’omonimo governatorato. Ogni torre è composta da 35 piani, e ogni piano ospita 6 appartamenti: tre da 135 mq e altri tre da 145 mq. Tradotti in superficie da dipingere, corrispondono a circa 200mila mq interni e 50 mila mq esterni. Un progetto rilevante, che verrà ultimato nel 2019 dopo circa 18 mesi di lavoro.

Boero, azienda italiana e player di primo piano nell’industria delle vernici per i settori dell’edilizia e dello yachting, fornirà infatti i prodotti necessari per dipingere sia l’esterno sia l’interno dei due edifici. Per le zone interne il prodotto selezionato è Koala, finitura vellutata superlavabile ad elevata copertura, mentre per le parti esterne saranno impiegati rivestimenti anti-alga al quarzo.

Boero e Pianeta Italia: un accordo per diffondere il Made in Italy

La commessa per l’Empire Tower Project è arrivata in virtù dell’accordo con la società Pianeta Italia (uno dei principali operatori nel commercio di materiale edile in Iraq) per la distribuzione del marchio Boero sul territorio iracheno. Grazie a questo accordo, il marchio è commercializzato in tre dei più importanti showroom di arredobagno specializzati nella vendita di materiale per l’edilizia esclusivamente Made in Italy a Herbil, Sulaymaniyah e Mosul.

La commessa relativa alle torri dell’Empire Tower Project è la seconda per l’azienda genovese a Sulaymaniyah: Boero si è infatti precedentemente confrontata con un altro rilevante progetto, il German Village, complesso residenziale ad alto livello di sicurezza e qualità.

Grazie alla collaborazione con Pianeta Italia, inoltre, l’azienda ha fatto nascere un programma di formazione all’interno dello showroom di Herbil, rivolto sia a tecnici ed applicatori locali sia al personale dei negozi che trattano le pitture. I corsi riguardano principalmente la realizzazione di esterni e l’area contract, e sono curati direttamente dal marchio italiano.

Il training finora è stato incentrato sul recupero degli stabili e degli edifici di rilevanza storica, nonché sull’utilizzo di nuovi prodotti per esterni su nuove costruzioni, in modo da garantire una maggior durata del prodotto in queste condizioni ambientali difficili.

Boero punta sull’export

L’Empire Tower Project in Iraq è uno degli highlight dell’importante percorso di crescita dell’export per il Gruppo, che prevede di raddoppiare la quota delle esportazioni nei prossimi cinque anni, grazie ad ambiziose strategie di sviluppo. Nel primo semestre 2018 l’export di Boero Edilizia è cresciuto del 30% con l’acquisizione di altri quattro paesi nel suo portfolio commerciale.