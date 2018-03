Rockfon arriva in Italia con nuove strutture di sospensione integrate per controsoffitti 0 marzo 16, 2018

Rockfon, la divisione del gruppo Rockwool specializzata in pannelli e controsoffitti acustici composti da lana di roccia, esordisce sul mercato italiano con un’ampia gamma di strutture di sospensione integrate che si aggiungono all’offerta già esistente di controsoffitti acustici modulari e monolitici, isole, baffles e pannelli murali. «Abbiamo voluto scegliere la giusta strategia e tempi per entrare nel mercato italiano con questo concetto di ‘sistemi’, per offrire un progetto totale, uscire dalla struttura classica e allargare la visione del progettista, che può dare libero sfogo alla propria creatività», racconta Riccardo Andreozzi, direttore vendite della filiale Rockfon Italia.

In Italia si potranno così acquistare sistemi integrati di pannelli acustici e strutture di sospensione Rockfon: personalizzabili, resistenti alla corrosione in ambienti umidi e difficili, le nuove strutture sono caratterizzate da elevate prestazioni tecniche e progettate per trasformare gli spazi in luoghi sicuri e confortevoli, combinando anche design e valore estetico.

L’acquisizione da parte del gruppo di Chicago Metallic ha consentito di ampliare la gamma Rockfon fornendo strutture di sospensione metalliche. Fanno parte della gamma Chicago Metallic T24 ECR Class C 2890 eT15 Click 2790, disponibile nelle nuances Rockfon Color-all, Chicago Metallic Ultraline 3500, Chicago Metallic Screenline. In più i sistemi Rockfon sono garantiti 30 anni.

«A parte i sistemi già ufficializzati a livello di gruppo, stiamo studiando diversi nuovi sistemi per rispondere ad esigenze precise. Un settore di riferimento? Sicuramente quello degli edifici scolastici. Un nuovo sistema, in via di finalizzazione, è stato testato per la resistenza a diverse portate di carico con risultati eccellenti: protegge dallo sfondellamento dei solai, arginando le situazioni di pericolo e non nascondendo le problematiche. Protegge e rende visibile un eventuale crollo portando segni visibili sul pannello.Una verifica di laboratorio ha appurato come questo sistema di pannelli Rockfon Blanka Activity utilizzato assieme alla struttura Chicago Metallic T24 Click 2890 sia vincente anche in tema di sicurezza e protezione», spiega Roberta Melis, Technical Support Specialist Rockfon Italia.

Dal 2018 inoltre Rockfon presenta una nuova identità di marchio, con una veste grafica che contribuisce a rafforzare l’appartenenza al Gruppo Rockwool. Una rappresentazione stilizzata di un vulcano, nel logo, come simbolo dello stretto legame tra natura e azienda e dell’impegno per un impatto ecologico sostenibile.