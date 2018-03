Al marketing di Grohe arriva Domenico Rizzo 0 marzo 19, 2018

Grohe, filiale italiana dell’azienda di livello mondiale nel settore della rubinetteria idrosanitaria, ha un nuovo direttore marketing, Domenico Rizzo, 42 anni, laurea in Economia aziendale all’Università Cattolica di Milano. Rizzo ha maturato significative esperienze professionali nei settori dell’illuminazione e dell’elettronica di consumo sviluppando competenze in ambito marketing e sales: approda in Grohe dopo molti anni in Philips, dove ha ricoperto diverse cariche, tra cui quella di channel marketing coordinator B2C per Italia, Israele e Grecia come responsabile della strategia di marketing per lampade connesse e apparecchi d’illuminazione, gestione della redditività dei canali e organizzazione del team di consumer marketing.

«Sono felice del mio nuovo incarico in Grohe, un’azienda che è oggi un punto di riferimento per l’industria globale di prodotti per il bagno e la cucina con un’offerta che unisce design, qualità made in Germany, tecnologia e sostenibilità per far vivere l’acqua come pura gioia» ha commentato Rizzo. «Partendo da questo patrimonio di valori, siamo pronti ad affrontare le nuove sfide di un mercato in cui soluzioni smart home, risparmio energetico e sostenibilità ambientale giocano un ruolo di sempre maggiore importanza».