Le Tegole bituminose green più forti del vento e delle intemperie 0 by Fabio franchini novembre 26, 2017

Soprema: la nuova linea di tegole bituminose

Soprema ha presentato la nuova linea di tegole Bituminose pensate per progetti architettonici contemporanei o tradizionali che necessitano di una copertura con un’ottima resistenza agli agenti atmosferici e alle intemperie. Studiate in particolare per contrastare gli effetti del vento, sono il perfetto connubio tra prestazioni tecniche ed eccezionale piacevolezza estetica, donando all’edificio uno stile raffinato, sobrio, che riesce facilmente a integrarsi con l’ambiente circostante in modo del tutto naturale.

Uno dei punti di forza della nuova collezione di tegole bituminose è la sua estrema leggerezza, sinonimo di benefici evidenti sia in fase di progettazione che di realizzazione, che vede in primis una rapidità di installazione senza eguali, coniugata ad una grande facilità di taglio durante l’esecuzione. Disponibili in un’ampia gamma di forme e colori, sono la risposta ideale alle esigenze tecniche ed estetiche di progettisti e designer, che tra forma rettangolare e a coda di castoro e colori Manitoba, Quebec, Columbia, Terranova e Yucon, possono letteralmente sbizzarrirsi e amalgamare la copertura come il naturale prolungamento verticale dell’edificio progettato.

Accompagnate alla nuova linea di tegole bituminose, il Gruppo Soprema ha ideato un’intera selezione di accessori e prodotti complementari, a completamento della neo-nata gamma: dal mastice bituminoso in cartucce ai chiodi zincati, dagli aeratori fino ad arrivare alla membrana in bitume modificato autoprotetta con graniglia di basalto ceramizzato. Soluzioni di alto livello per una collezione top di gamma, con tutta l’affidabilità, la resistenza e la qualità dei materiali Soprema: ideali per qualsiasi tipo di stile architettonico, integrati perfettamente con l’ambiente.