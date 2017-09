Chimica per l’edilizia: Torggler rinnova il marchio 0 settembre 29, 2017

Torggler cambia look: nuovo marchio

Dal 1865 Torggler è uno dei marchi più innovativi ed affidabili nel settore dei prodotti chimici per l’edilizia italiana. Impresa famigliare dell’Alto Adige, Torggler è diventata oggi un’azienda internazionale apprezzata come fornitore di prodotti professionali che migliorano la qualità della vita e la sicurezza degli edifici. Consapevole della lunga tradizione, Torggler Chimica guarda costantemente al futuro: nel 2017 l’azienda sta facendo dei cambiamenti sostanziali nel materiale marketing, negli articoli promozionali, nei cataloghi e il più importante cambiamento è l’aspetto visivo di tutte le confezioni. Il rinnovamento rispecchia gli elevati standard qualitativi dei prodotti Torggler, adesso ancora più vicini ai clienti: in particolare, diventano più chiari sulle confezioni i campi di applicazione e le modalità d’uso di ciascun prodotto. Il nuovo design e il rinnovato marchio confermano la vocazione di Torggler a essere un’azienda specialista e innovatrice sempre attenta alle esigenze dei clienti che vedono in noi un partner professionale, affidabile e dinamico nel campo dell’edilizia. E proprio questi sono i valori fondanti dell’azienda, che adesso più che mai Torggler vuole trasmettere attraverso una customer experience e una comunicazione migliori, materiale moderno e attività informative.

La forza di Torggler sta proprio nei prodotti, di cui le confezioni rappresentano il primo potente veicolo tangibile di trasmissione dell’immagine, che, grazie alla nuova veste, è ora più chiara e visibile che mai nel rappresentare tutti i valori aziendali. Il risultato di questa evoluzione è un nuovo packaging, che rende più riconoscibili e più competitivi sul mercato dà un maggior risalto sia nei punti vendita e che nei magazzini dei clienti. Con un’aspetto più moderno e accattivante siamo finalmente in grado di veicolare in maniera chiara e precisa tutte le informazioni utili sui prodotti, le nostre linee di vendita ed assumere un carattere internazionale. Ecco qui i primi fortunati prodotti oggetto del restyling nel packacing: gli adesivi Tile Grout <8 mm e il migliorato Tile Grout 2-15 mm. Questi prodotti fanno parte della rinnovata linea X-Tile, adesso semplicemente Tile, un nome per unico per rappresentare tutta la gamma di adesivi e riempitivi. Le malte tecniche Torggler saranno le prossime confezioni prodotto a subire un make-up nella seconda parte di quest’anno.

