Nuovo showroom Eclisse a Pescara 0 settembre 18, 2017

Eclisse inaugura un nuovo showroom a Pescara, punto di riferimento per architetti, interior designer, ma anche per il cliente privato. In via Giovanni Bovio, vicino al centro città, lo showroom si presenta su un unico livello e si ispira al concept Without Nostalgia dell’architetto Manuela Pelizzon, che ha curato anche il progetto della sala mostra di Milano. “Sono partita dalla mia passione per i vecchi pavimenti salentini. Ho reinterpreto gli antichi decori in modo completamente nuovo e moderno, senza alcuna nostalgia del passato”, spiega la designer.

Lo showroom ospita tutte le principali collezioni Eclisse:

– i modelli più rappresentativi della linea Classics Collection, che identifica tutte le soluzioni per porte con stipiti e cornici a vista e sporgenti;

– Eclisse Luce, il primo controtelaio predisposto per l’illuminazione; il sistema consente di sfruttare la parete, al cui interno viene collocato il sistema scorrevole per il posizionamento di punti luce, interruttori e dimmer, nella versione a doppia anta e con pannello porta in vetro satinato;

– Eclisse Telescopica, controtelaio per porte sovrapposte che accoglie al suo interno due pannelli porta che scorrono, sovrapponendosi, nella stessa direzione

– Eclisse Circular, soluzione per porte curve

– Eclisse Unico, disponibile nella versione motorizzata con chiusura automatica e silenziosa

La linea Syntesis Collection, concepita per gli stili minimal e contemporanei, si colloca in uno spazio dedicato sulla parete destra dello showroom. Caratterizzata dalla totale mancanza di stipiti e cornici coprifili, ovvero dall’assenza di qualsiasi elemento di finitura esterna, le porte di questa collezione sono libere da qualsiasi cornice e possono essere rifinite come la parete, tendendo così quasi a scomparire e confondersi con il muro. I controtelai sono dotati di particolari profili pre-intonacati o da stuccare che permettono una finitura omogenea e duratura, senza lasciar intravedere alcun elemento della struttura.

Nella sala mostra sono presentate anche le versioni Eclisse Syntesis Luce, predisposto per il passaggio dei cablaggi elettrici, e Eclisse Syntesis Line battente, soluzione che permette l’installazione di una porta a battente filo muro. Tutti i modelli possono essere completati con Eclisse Syntesis Battiscopa, profilo in alluminio compatibile con tutti i modelli della collezione che permette di avere, oltre alle aperture, anche il battiscopa filo muro garantendo così una parete completamente priva di sporgenze. Anche i vani tecnici e di servizio, destinati a contenere tubature, cablaggi o piccoli ripostigli, possono essere nascosti attraverso Eclisse Syntesis Tech, soluzione dedicata che permette di accedere a questi piccoli spazi anche solo attraverso pratiche aperture push and pull.

La parete a sinistra dello spazio espositivo di Pescara è invece dedicata a Eclisse Shodo Collection, prodotti per porte scorrevoli oppure a battente che permettono alle finiture di tornare protagoniste, per esempio, attraverso particolari lavorazioni e incisioni a laser direttamente sul pannello porta. Gli elementi esterni alla porta come gli stipiti sono di nuovo presenti, rimanendo però completamente filo muro. Anche in questo caso, è possibile abbinare il profilo Eclisse Shodo battiscopa, prerequisito all’installazione di un battiscopa filo parete che può essere anche retroilluminato.

Lo showroom Eclisse di Pescara vuole inoltre essere un luogo aperto a incontri formativi e allo sviluppo di sinergie con altri player della filiera. Il progetto ha infatti coinvolto anche altre aziende partner come Migliorino Design, Barba Design e Oikos che insieme hanno dato vita a soluzioni inedite che interpretano il gusto contemporaneo, e da cui emerge un modo diverso per raccontare le potenzialità dei prodotti Eclisse. “In questo spazio possiamo far emergere quello che da sempre ci contraddistingue, quei dettagli costruttivi che permettono di ottenere finiture perfette” dice Fabiana De Luca, responsabile marketing . “Mi piace dire che produciamo l’hardware, quell’elemento indispensabile che una volta installato nel muro non si vede ma permette alla porta di scorrere fluidamente nel muro”.

Showroom ECLISSE Pescara

Viale Giovanni Bovio, 65123 – Pescara

Aperto su appuntamento:

Agenzia Chiola

tel. 347 7327219

tel. 338 5889725