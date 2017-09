Nuova porta d’ingresso Thermo65 Hormann 0 settembre 29, 2017

Porta d’ingresso Thermo65, Hörmann

Tra i nuovi prodotti in promozione nella campagna Hörmann 2017 è presente anche la porta d’ingresso in acciaio/alluminio Thermo65. Questa chiusura è disponibile con dimensioni fino a 1250×2250 mm in versione Sandgrain in tre colori a partire da 1245 euro, e in tre finiture Decograin sul lato interno ed esterno, a partire da 1405 €. In entrambe le versioni è disponibile anche con finestratura, a partire da 1725 €. Dotata di un battente in acciaio a taglio termico (con spessore di 6,5 cm) e di una serratura di sicurezza a cinque punti antieffrazione, Thermo65 garantisce un‘elevata coibentazione termica e un alto livello di sicurezza. A richiesta, viene fornita anche di equipaggiamento di sicurezza supplementare RC2 – in grado di assicurare una resistenza ad un tentativo di scasso della durata di tre minuti in base agli standard convenzionali internazionali– e di serratura automatica meccanica che garantisce sempre la massima sicurezza a battente chiuso in quanto i perni sono innestati.