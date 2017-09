Granella sale al certice di Restiani (Esco) 0 settembre 13, 2017

Stefano Granella è il nuovo amministratore delegato di Restiani, azienda fondata nel 1937 dalla famiglia Restiani, che oggi opera come una Energy Service Company (Esco), concentrata sull’offerta di soluzioni ad alta efficienza energetica alla clientela privata nel segmento residenziale.

La nomina arriva dopo che il fondo Ambienta ha concluso a fine luglio l’acquisizione di Restiani dal gruppo TotalErg. L’azienda, con sede ad Alessandria e controllate su tutto il territorio del Nord Ovest, è attiva in servizi per la gestione di impianti di riscaldamento e di prodotti energetici. Il nuovo management, con il supporto di Ambienta, mira ad ampliare il business della società cogliendo le numerose opportunità di crescita offerte dal settore, tra cui l’introduzione di servizi innovativi per l’efficienza energetica, la digitalizzazione e la gestione di big data, oltre all’espansione in nuove aree territoriali anche grazie ad operazioni di M&A. «Restiani rappresenta una piattaforma unica per la crescita nel mondo dell’efficienza e nel settore energetico in generale. Partire da una realtà consolidata con servizi ad alto valore aggiunto e contare sulle prospettive del settore sono i migliori presupposti per avviare una strategia di crescita lungimirante che coniughi lo sviluppo imprenditoriale con l’innovazione in un’ottica di business sostenibile», ha commentato Stefano Granella, amministratore delegato di Restiani.

All’acquisizione di Restiani ha partecipato anche la famiglia azionista di riferimento della società lungo gli ottant’anni di storia dalla sua fondazione. Con una quota di minoranza e il ruolo di presidente affidato all’ingegner Ezio Restiani, il supporto della famiglia garantirà un’evoluzione equilibrata senza discontinuità con il passato.

Granella, laureato all’Università di Pisa in ingegneria elettrica con un Mba presso all’Insead Business School, ha iniziato la sua carriera in Enel dove è stato Energy Manager Director e Planning and control Director. È passato poi in Erg come Direttore Generale Rinnovabili e successivamente come Planning and Control, Development and Asset Management Director. Proviene dal Gruppo 9Ren dove era Amministratore Delegato. Ora, oltre che amministratore delegato, è anche direttore generale di Restiani.