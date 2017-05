Nasce Volteco Amphibia, la membrana impermeabile dal cuore reattivo 0 maggio 15, 2017

Volteco ha sviluppato un nuovo concetto di impermeabilizzazione. Si chiama Amphibia ed è una membrana impermeabile pre e post getto dal cuore reattivo. Idro-reattiva, autosigillante, autoriparante ed autoagganciante nella versione grip, la membrana è composta da un manto continuo polimerico multistrato coestruso, con funzionalità differenziate, per una totale tenuta stagna delle strutture interrate dalle infiltrazioni d’acqua.

In particolare la membrana è suddivisa in quattro strati:

1) Tessuto non tessuto auto-agganciante al calcestruzzo

2) Strato idro-reattivo a espansione controllata per l’autosigillatura nei sormonti

3) Strato di sicurezza super-espansivo autosigillante e autoriparante

4) Strato a totale tenuta stagna

A contatto con l’acqua Amphibia permette ai diversi strati di rigonfiarsi in modo differenziato, ottenendo la totale impermeabilizzaizone della struttura. L’energia contenuta e sviluppata nel cuore della membrana viene sfruttata come pressione impermeabilizzante continua e attiva, mantenendo asciutta la struttura anche in caso di foratura della membrana.

La membrana Amphibia di Volteco può essere utilizzata per:

– impermeabilizzazione e protezione di strutture in calcestruzzo

– rifodere interne di locali interrati

– impermeabilizzazione infrastrutture

– impermeabilizzazione piscine interrate e vasche di contenimento

Ecco un elenco dei vantaggi di Amphibia:

Applicazione a freddo con possibilità di verifica della tenuta mediante semplici ispezioni

Autosigillatura delle sovrapposizioni

Impermeabilità assoluta con nessuna migrazione laterale dell’acqua

Protezione meccanica immediata, autoriparante anche su fori accidentali

Elevata resistenza al carico idraulico

Elevata flessibilità e capacità di fare ponte sulle fessure

Totale adesione alla struttura in calcestruzzo armato nella versione pre-getto

Agevole passaggio di armature di collegamento con autosigillatura del foro

Resistenza agli agenti naturali aggressivi presenti nel terreno

Utilizzabile anche in presenza di acqua salata

Impermeabilità del sistema anche nell’eventualità che la presenza di acqua non sia costante

Facile e veloce applicazione

Possibilità di completo abbinamento con altri sistemi impermeabili Volteco