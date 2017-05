La smart home secondo Grohe 0 maggio 24, 2017

I custodi e guardiani della casa che prevengono i danni domestici causati da perdite d’acqua e allagamenti. Si chiamano Grohe Sense e Grohe Sense Guard, le ultime novità intelligenti di casa Grohe ideate per la Smart Home. Grohe Sense monitora l’umidità, rileva perdite e avvisa il proprietario di casa tramite smartphone in caso di qualsiasi problema. Grohe Sense Guard, installato tra le tubazioni idriche principali, è in grado di rilevare le micro-perdite e interrompere automaticamente l’erogazione dell’acqua in caso di guasti alle tubature.

Totale sicurezza contro gli allagamenti

Grohe Sense e Grohe Sense Guard sono due veri e propri guardiani per la tua casa. I due sensori prevengono, infatti, i numerosi rischi collegati agli allagamenti domestici. Secondo una ricerca condotta da Grohe, più del 50% delle famiglie in Europa (il 71% in Italia) hanno dovuto far fronte a problemi domestici causati da allagamenti almeno una volta nella loro vita. Eppure, come dimostrato dai dati forniti dalla German Insurance Association1, sarebbe stato possibile evitare almeno il 93% di questi inconvenienti con una semplice prevenzione.

Prodotti innovativi per un futuro intelligente

Grohe Sense è un sensore intelligente che monitora costantemente il livello di umidità e la temperatura, avvisando l’utente nel caso vengano rilevati i primi segni d’allagamento. Posizionato sul pavimento, il sensore avvisa con un segnale acustico e manda un messaggio sullo smartphone dell’utente attraverso l’applicazione Grohe Ondus. Sense misura inoltre l’umidità, avvisando se questa scende al di sotto del livello preimpostato o se vengono superati i livelli di umidità che possono arrecare danni agli ambienti domestici e alla salute.

Grohe Sense Guard installato tra le tubazioni idriche principali è in grado di rilevare le micro-perdite e interrompere automaticamente l'erogazione dell'acqua in caso di guasti più gravi. Anche Grohe Sense Guard è gestibile da remoto grazie all'app Grohe Ondus: basterà guardare il proprio smartphone per sapere se tutto è sotto controllo, prima che una goccia si trasformi in lago. Questo Sensore è in grado, inoltre, di monitorare il consumo d'acqua domestico, osservabile facilmente sul cellulare grazie all'app Grohe.

Il sistema per la completa protezione della casa

“Il nostro obiettivo è quello di rendere l’acqua una fonte di piacere e benessere, non un problema. Spesso sono necessarie settimane o addirittura mesi per riparare i danni domestici causati dagli allagamenti. La prevenzione è quindi di fondamentale importanza. Ecco perchè Grohe ha sviluppato Grohe Sense e Sense Guard, due preziosi strumenti che si prendono cura degli ambienti domestici” dichiara Michael Rauterkus, Ceo di Grohe Ag.