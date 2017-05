Gerflor Powergame, un fuoriclasse in giardino 0 maggio 8, 2017

Forse tornerà la bella stagione. E quel giorno ci faremo trovare pronti con un terreno di gioco per organizzare finalmente pomeriggi estivi e weekend all’insegna dello sport. Un canestro o una rete da calcio, un pavimento Gerflor semplicemente posato sull’erba – nel giardino di casa, nel parco condominiale, in quello comunale oppure all’oratorio – ed ecco un campo da gioco professionale. Il gruppo, leader mondiale nella produzione di pavimentazioni viniliche, è un fuoriclasse anche quando si parla di sport. Già sponsor tecnico delle maggiori competizioni sportive mondiali, una per tutte le Olimpiadi dal 1970, Gerflor ha rafforzato la propria leadership nel settore delle pavimentazioni sportive di alta gamma con l’acquisizione della società americana Connor Sport Court International – partner delle più importanti associazioni sportive internazionali tra cui Nba, Fifa, Ncaa, Fiba, Usta, Fivb, Us Youth Futsal e Pallavolo Usa. Gerflor è così oggi in grado di fornire le soluzioni più appropriate per ogni tipo di struttura sportiva, ma anche casalinga, grazie alla produzione di superfici sportive in legno, sintetiche, in gomma e modulari.

Il rivestimento chiamato PowerGame, parte della linea Gerflor, è ideale per la realizzazione di campi da basket, tennis, calcio, pallamano e pallavolo proprio perché certificata dalle rispettive federazioni internazionali. PowerGame si posa su qualsiasi superficie compatta, non si decolora con il sole e gli eventi atmosferici e necessita di pochissima manutenzione. È inoltre adatto sia alle gare agonistiche che a quelle amatoriali, perché assicura un rimbalzo pressoché identico al cemento essendo però superficie ben più confortevole per un gioco più attivo e prolungato. La vasta gamma di varianti prevista permette infine di rispettare i colori tradizionali dei campi di gioco oltre a molte altre personalizzazioni.

Caratteristiche tecniche PowerGame: pavimento modulare; Superficie in polipropilene ad alta resistenza; base in cemento. Assorbimento degli urti: ≥45% <75%: 59%; rimbalzo della palla: Astm F1551 sec. 31: 101.8%;spessore: 15,8 mm.