Dierre Tablet: il volto smart della sicurezza 0 maggio 29, 2017

Una porta blindata con prestazioni elevate in uno spessore ridotto. Classe antieffrazione 3, trasmittanza termica di serie di 1,3 w/m2K e 40 dB di isolamento acustico, tutto in soli 63 mm di spessore: è Dierre Tablet. Un mix di prestazioni esaltate della flessibilità, per adattarsi a tutte le esigenze di protezione ma anche per facilitare installazione e manutenzione della porta. Dierre Tablet è infatti disponibile in quattro diversi modelli, ognuno in versione normale e Plus, quest’ultimo con la cornice brevettata Fast Grip che blocca il pannello di rivestimento dell’anta e ne facilita lo smontaggio in caso di sostituzione. Tutti e quattro i modelli sono dotati di 6 rostri sul lato delle cerniere e 2 deviatori che ancorano saldamente l’anta al telaio della porta impedendone lo scardinamento e altre operazioni di scasso.

Serrature su misura

La porta blindata Tablet può combinare serrature a cilindro e doppia mappa, con sistemi di chiusura indipendenti e dispositivi antieffrazione brevettati da Dierre per impedire ogni effrazione. Lock Trap System, ad esempio, blocca la serratura dai tentativi di manomissione e la sblocca solo quando viene inserita la chiave originale, mentre MIA, in caso di furto o smarrimento delle chiavi, consente la rapida e semplice sostituzione del blocchetto centrale in piena autonomia, senza che sia necessario l’intervento di un tecnico esterno. Lock Bloking System protegge infine la serratura dai ladri che cercano di strappare letteralmente il cilindro con la tecnica chiamata “attacco del tubo”. L’attenzione ai particolari che non trascura le personalizzazioni di finiture, materiali e colori che rendono Dierre Tablet una porta estremamente versatile e adattabile ad ogni ambiente.

Disponibile anche nel modello Swing Tablet – con cerniere a scomparsa e apertura dell’anta a 110° – o in versione Classe 4 antieffrazione, con deviatore triplice sul lato inferiore e superiore della porta e defender di sicurezza per proteggere il cilindro all’esterno dell’anta.