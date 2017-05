Anche Betafence si tinge di borgogna 0 maggio 29, 2017

Betafence: la recinzione è color borgogna

Si chiama Residenza Borgogna non a caso: il nuovo edificio costruito di recente a Paderno Dugnano (Milano) si presenta come immobile di lusso realizzato con materiali e finiture di alta qualità e dettagli accuratamente progettati nell’inusuale colore omonimo. I raffinati fregi ornamentali, i parapetti in ferro, le pareti scala e l’elegante recinzione decorativa: ogni dettaglio estetico della nuova residenza di Paderno Dugnano si caratterizza per la scelta della tonalità di tendenza che imperversa, dalla moda al beauty fino all’arredamento: il borgogna, un colore caldo, intenso e ricercato.

Una residenza bella, efficiente ed ecologica: ospitante otto appartamenti di pregio in alta classe energetica, l’edificio è dotato infatti di impianti tecnologici innovativi, che utilizzano prevalentemente energie rinnovabili. La più grande particolarità è però l’inserimento in un parco meraviglioso di 300 mq nel quale è presente anche una piccola collina con cedri, tassi e piante secolari. In questo contesto di rara bellezza era necessario scegliere una recinzione protettiva di pregio estetico, capace di dare un tocco di raffinatezza senza risultare invasiva nel paesaggio circostante.

L’impresa edile costruttrice si è rivolta a Betafence, azienda leader nell’ambito delle recinzioni per la protezione della casa e del giardino. Da un’attenta valutazione, i tecnici Betafence hanno consigliato l’impiego di Decofor, una recinzione di tipo decorativo, con una particolare curvatura verso l’alto e un buon livello di sicurezza garantito. La personalizzazione con il color borgogna ha permesso di richiamare tutti li altri elementi ornamentali della costruzione, in un gioco di armonia cromatica nobile e originale. Gli speciali trattamenti protettivi del rivestimento, fanno sì che la recinzione mantenga un aspetto perfetto nel tempo, preservando il decoro dello stabile negli anni.

Pannello Decofor Arco

Caratterizzato da lunghezza massima di 2015 mm e altezza massima al centro 148,60 cm, Decofor Arco presenta una struttura articolata in grado di conferire al sistema un’elevata rigidità: il pannello è costituito, infatti, da robusti fili elettrosaldati (con doppio filo orizzontale da 8 mm e verticale da 6 mm) a maglie rettangolari (200×65 mm) abbinati a pali a sezione quadrata in lamiera di acciaio zincata (con sezione 60 x 60 x 1,50 mm dotati di cappuccio provvisto di sfera metallica ornamentale), saldati con sicuri collari di fissaggio. Facile da installare.

Cancello Decofor

Il panello di recinzione Decofor Arco si abbina perfettamente ai cancelli Decofor Arco. Disponibili nella versione pedonale, con serratura elettrica e carraio, predisposto per la motorizzazione, i cancelli Decofor Arco sono ideali per tutte le applicazioni di edilizia residenziale. Caratterizzati da un riquadro tubolare rettangolare 60x40x2 mm e cerniere regolabili che permettono di ottenere l’apertura delle ante fino a 180°, i cancelli presentano un sistema di pali (con sezione 80x80x3 mm pedonale, 100x100x3 mmm carraio) estremamente resistenti e robusti. Il sistema completo è disponibile nel colore nero della gamma RAL o in altri colori su richiesta.