Laterlite per il centro commerciale iLife 0 aprile 22, 2017

La qualità messa in piazza: Laterlite

Nel particolare contesto di iLife, un polo commerciale che funge anche da incubatore d’impresa, le soluzioni progettuali Laterlite sono state determinanti per la realizzazione di una piazza sovrastante i parcheggi interrati. Stile, leggerezza e massimo isolamento si integrano alla perfezione in un hub che riunisce varie professionalità del mondo dell’edilizia e dell’architettura.

Le peculiari caratteristiche tecniche delle soluzioni leggere, resistenti e isolanti Laterlite si sono rivelate la soluzione ideale per un intervento nel cuore pulsante del design e dell’architettura svizzera. iLife, nel Canton Vaud, non è infatti “solo” un polo che aggrega una serie di show room accomunati da uno stile moderno ed elegante, ma anche un centro di attrazione per un’ampia gamma di professionisti. La struttura di Etoy, comune elvetico tra Ginevra e Losanna, è infatti anche un incubatore d’impresa e un centro di consulenza e servizi accessori, con un particolare focus sul mondo delle costruzioni e della riqualificazione edile. Sono già più di 250 i brand che hanno scelto di stabilire la propria base in questo imponente polo dalla superficie di 16.000 m², dove quotidianamente si incontrano architetti, ingegneri, decoratori e ovviamente anche i numerosi clienti dei vari punti vendita presenti.

In un contesto del genere, era assolutamente necessario garantire che la progettazione coniugasse efficienza prestazionale con la massima ricercatezza del design. In particolare, si è ritenuto fondamentale che la piazza centrale di iLife fosse completamente bianca, senza interruzioni del campo visivo dovute a pozzetti, tombini o altre opere di raccolta e drenaggio delle acque piovane. Nella realizzazione della piazza sovrastante i parcheggi interrati per i clienti del centro tale istanza progettuale si è tradotta in una scelta costruttiva decisamente particolare: la creazione di un solaio in pendenza al cui interno annegare i pozzetti di raccolta, sovrastato da uno strato di completamento realizzato in calcestruzzo drenante bianco, per un dislivello complessivo finale della stratigrafia così composta pari a circa 25 cm. L’esigenza di coniugare adeguate caratteristiche drenanti e leggerezza nella realizzazione del solaio ha indotto l’impresa esecutrice Deltapav a utilizzare Laterlite Plus di Laterlite, che per le sue caratteristiche tecnologiche e prestazionali ben si prestava all’impiego in questa particolare tipologia costruttiva.

L’argilla espansa Laterlite Plus è infatti una delle molte soluzioni Laterlite per l’esecuzione di sottofondi leggeri e isolanti. Leggera, resistente e pratica da utilizzare, consente di realizzare, sia imboiaccata che impastata direttamente con cemento, strati di alleggerimento dalle elevate proprietà meccaniche. L’argilla espansa Laterlite Plus offre un’elevata resistenza a compressione, anche con un basso dosaggio di cemento, e consente di ottenere betoncini leggeri idonei a sostenere i carichi di esercizio gravanti sui sottofondi. Prodotto asciutto, incombustibile ed eco biocompatibile, l’argilla espansa Laterlite Plus è soprattutto leggera, isolante, resistente e pratica da utilizzare, come vuole la filosofia produttiva Laterlite.

Per la realizzazione della particolare soluzione progettuale qui adottata si è deciso di optare per una stratigrafia che ha previsto il getto di uno strato dello spessore di 15 cm di argilla espansa Laterlite Plus nel tipo 3-8 cementato, eseguito su una superficie complessiva di circa 4.000 m², che a maturazione avvenuta è stato completato dallo strato in calcestruzzo drenante bianco. Ancora una volta, le eccezionali qualità di leggerezza, resistenza ed isolamento delle soluzioni progettuali Laterlite si sono rivelate la soluzione ideale per un intervento di grande qualità ed efficienza, e grazie alla loro particolare praticità hanno consentito di aprire l’area di parcheggio in soli quattro giorni.