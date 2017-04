Il Gruppo Selena acquisisce Uniflex 0 aprile 11, 2017

Il Gruppo Selena ha acquisito Uniflex, aziende produttrice di sigillanti e schiume poliuretaniche, per 1,66 milioni di euro. Questo il comunicato divulgato dal Gruppo e firmato da Tomasz Lewicki: “Abbiamo il piacere di annunciare l’acquisizione di un pacchetto azionario della società Uniflex, azienda italiana del settore dei prodotti chimici per l’edilizia, fondata nel 1996, sita in Mezzocorona (Trento), con un sito produttivo di 5.000 metri quadri, specializzata nella produzione e distribuzione di sigillanti acrilici, siliconi e altri materiali da costruzione in tutto il territorio italiano ed europeo”. Si legge ancora: “Con questa operazione, Selena ampia ulteriormente la propria gamma di prodotti in campo mondiale. L’integrazione e la collaborazione con Uniflex Spa all’interno del Gruppo Selena permette non solo di sfruttare maggiori sinergie, di ampliare la portata delle sue attività, di ottimizzare i costi di produzione e di acquisite ulteriore know-how, ma proietta Selena e Uniflex come veri e propri leader del mercato continentale dei sigillanti acrilici”.