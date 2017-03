Oikos porta il colore a Made Expo 0 marzo 9, 2017

“Oikos il colore del benessere” a Made Expo

Claudio Balestri fondatore e presidente Oikos – Negli ultimi anni abbiamo osservato una sempre maggiore attenzione, sia a livello formativo sia di sensibilizzazione generale, sui temi che riguardano l’inquinamento ambientale, la cura e la salute della persona, l’alimentazione sana e naturale. Poco esplorato, però, è stato il tema del benessere all’interno dei luoghi in cui viviamo. Oikos produce, dalla sua fondazione nel 1984, colori ecologici, colori pensati proprio per il benessere nei luoghi in cui viviamo. È sempre stato il principio ispiratore dell’azienda: in qualsiasi attività è elemento imprescindibile l’attenzione all’ambiente, all’aria che respiriamo, al benessere e alla salute delle persone. I fattori che caratterizzano il benessere all’interno degli ambienti sono diversi e ognuno necessita di un’attenta analisi al momento dell’acquisto da parte del consumatore. Volendo sintetizzare è però possibile individuare due grandi ambiti che concorrono a creare Il benessere con i colori nei luoghi dove lavoriamo, viviamo, trascorriamo molte ore del nostro tempo.

Il colore come scelta cromatica che genera benessere nel luogo di lavoro o casa in cui viviamo – L’utilizzo dei colori nelle superfici/pareti in casa è normalmente regolato da principi comuni, analoghi a quelli che portano a scegliere la tinta dell’abito da indossare o l’arredo di casa per abbinarli a una determinata personalità e favorire o contrastare un certo stato d’animo. I colori aiutano il corpo e la psiche a ritrovare il loro naturale equilibrio e hanno effetti fisici e psichici in grado di stimolare il corpo e calmare certi sintomi. Pertanto una scelta consapevole favorisce un benessere negli spazi in cui viviamo.

Il colore ecologico come scelta di prodotto senza elementi inquinanti immessi nell’aria e all’interno dei luoghi in cui viviamo – Affinché l’assenza di elementi inquinanti possa essere totale, I materiali – sulle cui superfici viene applicato un colore – devono essere completamente liberi da formaldeide. Pertanto nella scelta di un prodotto/colore bisogna avere la certezza dell’assenza di elementi inquinanti. Solo in questo modo possiamo garantirci aria sana e pulita negli ambienti interni, dove trascorriamo la maggioranza del nostro tempo.

I colori che ci circondano influenzano il nostro stato d’animo, esprimono la nostra personalità, ci creano ansie, ci rendono felici. Colorare adeguatamente il nostro spazio significa viverlo meglio e sentirci a nostro agio, ma il benessere totale si raggiunge solo quando usiamo prodotti non dannosi alla salute e al nostro ecosistema. Noi li produciamo dal 1984, ecco perché “Oikos il colore del benessere”. Venite a scoprirlo nel Padiglione 6 Stand E35/G36.