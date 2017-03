Il nuovo impermeabilizzante liquido Winkler 0 marzo 15, 2017

Se We are the champions la cantavano i Queen, “We are the one” lo dice Winkler. Già, one. Perché Winkler, per festeggiare i suoi trent’anni di attività al servizio dell’edilizia, si è regalata One, un nuovo impermeabilizzante liquido, dalle eccellenti proprietà di resistenza, destinato alle applicazioni più estreme. Il prodotto presenta una formulazione innovativa e unica, ideato per soddisfare le esigenze dei sottofondi umidi e anche bagnati, con possibilità di posa anche alle più basse temperature.

Grazie all’utilizzo di particolari polimeri testati e selezionati nel laboratorio ricerca e sviluppo di Winkler, One non contiene né acqua, né solventi. Inoltre, permette al sottofondo di traspirare, garantendo al tempo stesso un’eccellente resistenza alla controspinta, valutabile fino a 4 atmosfere. One offre anche un’alta resistenza alle basse e alle alte temperature (la sua temperatura d’esercizio va da -30 a + 80 gradi) e rimane perfettamente stabile anche agli shock termici. One è un prodotto pensato per risolvere ogni problema di impermeabilizzazione anche nelle condizioni più estreme, impossibili per gli altri prodotti in commercio. Si può infatti applicare con temperature comprese tra gli zero e i 45 gradi, ha un’ottima resistenza sia agli agenti atmosferici che ai raggi solari, e a zero gradi asciuga in 5 ore, un tempo che si riduce considerevolmente con l’aumento della temperatura.

I suoi campi di applicazione sono quindi numerosi e tutti per loro natura complessi, dove l’impiego di un prodotto con caratteristiche particolari risulta determinante per il pieno successo dell’intervento. One può essere applicato su massetti in calcestruzzo anche non completamente stagionati, su pavimenti in ceramica con problemi di umidità in eccesso, tegole, legno e metallo. Inoltre, sulle membrane bitume polimero stagionate e anche ardesiate. Come la maggior parte delle soluzioni Winkler, anche One è pronto all’uso e non necessita dell’aggiunta di primer. Dopo il completo indurimento, la pavimentazione è perfettamente resistente al calpestio e su sottofondi rigidi come calcestruzzo e ceramica è anche possibile posizionare tavoli e sedie, senza che la superficie trattata ne risenta minimamente. One è disponibile nei colori bianco, grigio, rosso e rosso tegola, il consumo è di 1,5 kg/m2 per uno spessore di circa 1 mm. Per la realizzazione di un sistema impermeabile sicuro ed a grande tenuta, Winkler prevede l’utilizzo dei prodotti Bc Seal Band e Bc Sel Pad, rispettivamente per gli angoli, i corpi sporgenti, i messicani, ecc. e Winjoint Band per la sigillatura dei giunti. In caso di presenza di pozze d’acqua stagnante ne è consigliata la rimozione, mentre per le applicazioni su membrana bitume-polimero stagionata e lisca viene suggerito l’utilizzo dell’armatura Winthecno Mat.

Winkler festeggia con questa importante innovazione tecnica i suoi trent’anni di attività al servizio del’edilizia di qualità, iniziata appunto nel 1987 con l’apertura della sede a Cologno Monzese (Milano). Prima azienda in Europa a realizzare soluzioni impermeabilizzanti a base acqua, senza solventi, ha saputo conquistare non solo i più esigenti professionisti dell’impermeabilizzazione nazionale, ma anche i mercati esteri più diligenti nel rispetto delle normative più severe, meritando riconoscimenti e certificazioni prestigiose nei principali mercati mondiali. One e tutte le più recenti innovazioni di prodotto pongono Winkler ai vertici dell’industria chimica nazionale, sempre nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente, principio inalienabile della filosofia Winkler Safe.

