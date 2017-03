Betafence è sicurezza: infortuni giù del 50% 0 marzo 14, 2017

Betafence ha presentato B-Flex: l’innovativo palo di fissaggio anti-trauma, progettato e brevettato in Italia, migliora la sicurezza in campo di adulti e bambini, nella attività sportive non professionistiche. Grazie alla possibilità di ruotare alla base, controlla e attutisce la forza dell’urto, riducendo gli infortuni derivanti dall’impatto tra l’atleta e la recinzione perimetrale.

Lo sport non professionistico, soprattutto il calcio, in Italia è molto diffuso ed è un fenomeno che riguarda bambini e adulti. Nei campi di allenamento, nei campetti sportivi, negli oratori, nelle scuole, nelle aree gioco, nei parchi: avete mai pensato a quante sono le situazioni di gioco in cui gli atleti sono sottoposti a rischio d’infortuni derivanti dall’impatto con le recinzioni a bordo campo? Ogni anno si registrano migliaia d’ infortuni sportivi direttamente connessi alle strutture del campo da gioco: ecco perchè si rivelano particolarmente importanti soluzioni concepite per ridurre tali traumi, soprattutto quando i giocatori sono bambini e giovani atleti.

Ideato, progettato e brevettato da Betafence Italia, il palo anti-trauma B-Flex è una soluzione rivoluzionaria per la sicurezza e la riduzione degli infortuni in campo nell’attività non professionistica o delle serie minori. Durante il contatto ravvicinato tra atleta e recinzione, l’innovativo palo flessibile assorbe l’energia cinetica generata durante l’urto: ciò avviene perché il sistema alla base del palo controlla ed attutisce la forza dell’urto, grazie alla sua possibilità di rotazione e traslazione.

Secondo le prove di laboratorio condotte da enti esterni, il nuovo sistema riduce l’impatto del 50% (rispetto ad un sistema con pali e recinzione tradizionali). Con B-Flex, i tempi di contatto sono più lunghi, con minori vibrazioni e minori rischi per il giocatore. Inoltre, il nuovo palo è ergonomico ossia senza punti pericolosi, caratteristica fondamentale in caso di urto. La funzionalità di B-Flex, di ruotare in seguito all’urto, è strettamente connessa alla tipologia di rete abbinata: si prevede infatti l’installazione (solo su piastra) con i rotoli di rete Plasitor (Plasitor Basic, Super e Super Plus).

Il sistema palo – rete ha un design gradevole a ridotto impatto nel contesto circostante. Il palo e la piastra di base mantengono aspetto e prestazioni nel tempo grazie alla zincatura a caldo sia internamente che esternamente con successivo rivestimento in poliestere. Si tratta quindi di un sistema durevole che non richiede manutenzione (verniciatura e pulizia). Disponibile di serie nel colore verde RAL 6005, B-Flex è presente in 4 altezze (min 180-max 250 cm) ed è costituito da tubolare in acciaio a sezione circolare.

