Porta da garage: efficienza energetica al top con Hörmann 0 febbraio 1, 2017

In occasione di Klimahouse, Hörmann ha esposto in assoluta anteprima sul mercato italiano una nuova porta da garage contraddistinta da performance d’eccezione in tema d’isolamento termico: il sezionale LPU67 Thermo. La prestazione energetica di un edificio – in grado di ridurre le perdite di calore e di far risparmiare sulle spese di riscaldamento – è ad oggi un must sempre più imperante nell’edilizia sia industriale che residenziale. In risposta a questo evidente trend, Hörmann propone un’ampia gamma di prodotti contraddistinti da elevate performance in termini di isolamento termico. Leader a livello mondiale nelle chiusure e volta alla costante ricerca di soluzioni sempre migliorative in termini di efficienza energetica, l’azienda arricchisce oggi la propria proposta con un’ulteriore portone caratterizzato da prestazioni termiche assai elevate: LPU67 Thermo.

Realizzata in acciaio coibentato a doppia parete, questa nuova porta da garage presenta elementi a separazione termica con uno spessore di 67 millimetri e una doppia guarnizione sia per i singoli elementi sia a pavimento, importanti peculiarità che consentono alla chiusura di raggiungere i più elevati standard di isolamento termico. Questo portone ha infatti un valore di trasmittanza termica pari a 0,31 W/(m²∙K) (per una dimensione di 5000×2125 mm) e garantisce quindi un potenziamento dei valori di coibentazione fino al 50% in più rispetto ai tradizionali modelli da 42 mm. Per implementare ulteriormente l’efficienza energetica del prodotto, è inoltre possibile applicare su richiesta la guarnizione perimetrale ThermoFrame, grazie alla quale il telaio portone viene separato termicamente dalla muratura consentendo così un miglioramento dell’isolamento termico dell’intero portone.

Disponibile in svariate misure (fino a un massimo di 5 metri in larghezza e 3 metri in altezza), LPU67 Thermo è idoneo ad ogni tipologia di garage e vanta, oltre a un’ottima coibentazione, anche un’elevata sicurezza, grazie anche alla possibilità di motorizzazione con abbinamento al sistema BiSecur. In grado di regolare la trasmissione del segnale tra telecomando e motorizzazione per porte da garage, questo sistema deve la sua eccezionale sicurezza all’utilizzo di una codifica AES 128, standard riconosciuto e utilizzato a livello internazionale, e impiegato, per esempio, per l’online banking. Tramite BiSecur, il portone LPU67 Thermo può essere controllato e comandato non solo da casa ma anche da qualsiasi altro luogo nel mondo, utilizzando la nuova APP BiSecur per smartphone e tablet.

Estremamente performante a livello tecnico, questa nuova porta da garage si distingue anche per un’estetica contemporanea ed accattivante. Proposto con greca M e L in due superfici – Silkgrain effetto seta e Decograin simil-legno (nelle finiture pellicolate simil-legno Golden Oak, Dark Oak e antracite Titan Metallic CH 703 ) – LPU67 Thermo è disponibile in 15 pregiati colori preferenziali e, a richiesta, in tutte le tonalità della gamma RAL. Il nuovo portone sezionale Hörmann è inoltre proposto anche in versione Premium, vale a dire con una speciale dotazione di ruote di scorrimento tandem, guide e componentistica in bianco grigio RAL 9002 , in grado di rendere l’insieme esteticamente ancora più raffinato. Come tutte le chiusure dell’azienda, anche il modello LPU67 Thermo presenta poi la collaudata protezione salvadita – predisposta sia all’interno che all’esterno e persino sulle cerniere – in grado di escludere ogni pericolo di schiacciamento delle falangi tra gli elementi del portone. L’innovativa porta da garage lanciata da Hörmann risponde infine perfettamente ai requisiti della normativa UNI EN 13241-1. (Il portone LPU67 sarà disponibile a partire dal primo luglio 2017).

Leggi tutte le notizie su H O R M A N N