Klimahouse e previsioni 2017 protagoniste di YouTrade gennaio 0 gennaio 24, 2017

YouTrade, gennaio 2017

Nel mese del Klimahouse, il nuovo numero di YouTrade non poteva che essere centrato sulle prospettive dell’edilizia e sulle tecnologie che saranno protagoniste nel 2017. Un anno che è iniziato con dati incoraggianti, confermati dall’andamento del settore immobiliare: i matrimoni (ma anche le separazioni) sono tra gli elementi che spingono le compravendite e, di conseguenza, anche la domanda di ristrutturazioni di spazi abitativi. Ed è proprio questo uno degli argomenti trattati dalla rivista edita da Virginia Gambino Editore. Ma se l’edilizia residenziale è al momento centrata sulla ristrutturazione, chi ne trae giovamento? Basta leggere l’articolo dedicato al settore idrotermosanitario per avere un’idea di come va il business: i dati di Angaisa e le previsioni per l’anno in corso non lasciano dubbi.

Ovviamente nel numero di gennaio di YouTrade non poteva mancare un ampio spazio ai temi del Klimahouse e alle novità presentate dalle imprese. A proposito di Fiera di Bolzano: YouTrade è andata a vedere come si cala, nella realtà sudtirolese, la filosofia di CasaClima: un reportage da Brunico spiega che cosa significa edilizia sostenibile per gli abitanti della provincia di Bolzano.

L’edilizia, abbiamo detto, si centra al momento in gran parte sulla riqualificazione: a questo tema è dedicato un servizio speciale della rivista. E non si tratta solo di fare una rassegna dei prodotti più interessanti, ma di cercare un filo conduttore per capire che cosa, davvero si può fare in Italia e che cosa è destinato a rimanere un’utopia. Una riflessione utile anche per i rivenditori, che sono protagonisti, come sempre, delle pagine del periodico. Le interviste, su questo numero, riguardano Volpedile, Cabrio, Vanoncini, Dec. Ma non è tutto qui: su YouTrade di gennaio c’è molto, molto di più.